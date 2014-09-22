القومى للمرأة ينظم ندوة تثقيفية عن الوقاية من فيروس سى‎ بالبحيرة

نظم فرع المجلس القومى للمراة بالبحيرة، بالتعاون مع جامعة دمنهور، ندوة حول دور الرائدات الريفيات فى توعية المواطنين،للوقاية من فيروس سى.

كان فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد مقرر الفرع، قد نظم عدة ندوات سابقة عن التوعية بمرض فيروس سى كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس و وحدة التوعية للوقاية من فيروس سى بجامعة دمنهور برئاسة الدكتور أشرف الشرابى،تقوم من خلالة الوحدة بتقديم المطبوعات و المواد التعليمية التى انتجتها لتوعية المواطنين،و يقوم المجلس القومى للمرأة بالتنسيق مع مديرية الصحة و الرائدات الريفيات بعملية التوعية فى مدن و قرى المحافظة.

شهد الندوة الدكتور محمد نعمة الله وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و الدكتورة ايناس الجويلى رئيس قطاع المنطقة الثانية للتأمين الصحى بالبحيرة،و اوصت الندوة بضرورة الربط بين جميع الجهات المعنية بالدولة،للعمل على علاج المرضى و زيادة التوعية باسباب الاصابة بفيروس سى حتى يمكن تجنب اصابة الملايين بعد أن اثبتت الاحصائيات أن مصر من أكثر دول العالم التى يتوطن بها فيروس سى.

و فى نهاية الندوة تم تكريم عدد من الرائدات الريفيات لجهودهن فى تقديم الخدمات للمواطنات فى مدن و قرى المحافظة.