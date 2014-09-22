وزير الشباب والرياضة يتابع أعمال تطوير المنشآت الرياضية بالقليوبية

تفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، أعمال تطوير العديد من المنشات الرياضية والشبابية بالمحافظة .

وتابع الوزير أعمال تطوير إستاد بنها الرياضي والتي بلغ اجمالى مبلغ التطوير 40 مليون جنيها وتشمل أعمال تطوير و تامين الإستاد بنظام المراقبة التليفزيونية وايضا انشاء غرف اذاعة وغرف كنترول للشاشة وتطوير المدرجات وغرف خلع الملابس وتركيب كراسي ولوحة النتائج وانشاء مضمار جديد لالعاب القوى حول الملعب ويتميز الإستاد أيضا بوجود المعدات الخاصة بالعاب القوى والتي تمكن من استقبال كافة مسابقات العاب القوى .

وشملت أعمال التطوير أيضا تكييف الصالة المغطاة وتطوير المقصورة الرئسية للصالة وتركيب كاميرات مراقبة ولوحة الكترونية للنتائج وتوريد 2 ماكينة غسيل ارضية للصالة وإنارة الملعب الفرعي وكذا تركيب عدد من محولات الكهرباء وذلك لمواجهة الأحمال الجديدة للصالة والإستاد.

وقال عبد العزيز، إن الهدف من تلك التجهيزات هو جعل الاستاد مهيئا امنيا وفنيا لاستقبال مباريات الدورى الممتاز بكافة مسابقتها.

وتوجه الوزير إلى مركز شباب مدينة بنها ، حيث قام بافتتاح ملعب خماسي بالإنارة نجيل صناعي بتكلفة إجمالية ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه.

وعقب ذلك توجهه عبد العزيز إلى مركز شبا ب كفر الجزار وقام بافتتاح ملعب خماسي نجيل صناعي بالإنارة بتكلفة ثلاثمائة وعشرون الف جنيه.

وإفتتح وزير الشباب والرياضة بمركزي شباب كفر شكر وتصفا 2 ملعب قانوني وإنارة وتنجيل وإنشاء سور حول الملعب بتكلفة إجمالية 4 مليون ومائتين ألف جنيه للملعبين وذلك مساهمة من الوزارة لحل مشكلة الملاعب المجهزة لاستقبال مباريات الفرق بالمحافظة المشاركة في المراحل العمرية المختلفة لنشاط كرة القدم .