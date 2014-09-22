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ننشر أسماء الحكومة الليبية عقب منحها الثقة من قبل البرلمان الليبي

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ننشر أسماء الحكومة الليبية عقب منحها الثقة من قبل البرلمان الليبي ننشر أسماء الحكومة الليبية عقب منحها الثقة من قبل البرلمان الليبي

عبدالله الثني- رئيس الليبية

أعلن مجلس النواب الليبي قبل قليل منحه الثقة للحكومة التي تقدم بها عبدالله الثني.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس النواب على موقع التواصل الأجتماعي  فيسبوك: “تم منح الثقة لحكومة الثني وكانت نتيجة التصويت هي عدد 110 صوتا من أصل 112 صوتاً من مجمل عدد النواب الحضور”.

وفيما يلي التشكيل الكامل للحكومة:

عبدالله الثني رئيسا للحكومة.

نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن، المهدي حسن مفتاح.

ونائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات، عبدالرحمن الأحيرش.

محمد الدايري وزير الخارجية.

وزير الداخلية عمر السنكي.

وزير المالية كامل الحاسي.

وزير الصحة د. رضا المنشاري.

وزير التعليم فتحي عبدالحميد المجبري.

وزير الحكم المحلي محمد الفاروق عبدالسلام.

وزير الاقتصاد منير علي عمر.

وزير العمل أحمد مسعود أحمد بلقاسم.

وزير العدل المبروك أقريرة.

فيما لم تشمل القائمة وزيرا للدفاع.

 

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