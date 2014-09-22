سفير مصر باليونسكو: نحتاج لنشر “ثقافة السلام” أكثر من ذي قبل

أكد محمد سامح عمرو سفير مصر لدى منظمة اليونسكو أن فكرة “الثقافة من أجل السلام” تعتمد على ركيزة أساسية تتمثل في دعوة الدول لوضع رؤية جديدة للاعتراف بالقيم الدولية لاحترام الحق في الحياة والحرية والعدالة والتضامن والتسامح واحترام حقوق الإنسان وضمان المساواة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال كلمة السفير محمد سامح عمرو بصفته رئيس المجلس التنفيذي في المؤتمر الدولي المنعقد حاليا بمدينة “ياموسوكرو” بعنوان “بناء السلام في عقول الرجال والنساء” الذي ينظمه رئيس وزراء دولة ساحل العاج للاحتفال بمرور 25 عاما على إطلاق الحركة الدولية “الثقافة من أجل السلام”.

وقال السفير – وفقا لبيان صادر عن بعثة مصر باليونسكو – إن “ثقافة السلام” لا يمكن أن تفرض على الشعوب وإنما تنبع من كل مجتمع حيث يجب احترام الطبيعة والهوية الخاصة لكل شعب حسب تاريخه ومعتقداته وعاداته وتقاليده وثقافته.

وأضاف أن استمرار نجاح هذه الفكرة وتطويرها سوف يعتمد في العقود القادمة على عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها ضرورة احترام حق الإنسان في الحياة، واحترام ذاته وخصوصيته وثقافته، ونبذ ورفض العنف، وتعزيز سبل الحوار مع الآخر، وتوفير البيئة مناسبة للتحاور، وإيجاد أفضل صيغ التعاون لإدارة المصادر المشتركة بما يساهم في تنمية الشعوب.

وأكد أنه في ضوء التحديات المشتركة التي نواجهها في ربوع العالم المختلفة أصبح من المحتم أن نعمل سويا لإيجاد إطار دولي يضمن تعريف المبادئ الأساسية التي تحكم تصرفات الشعوب بما يؤدى لنشر “ثقافة السلام” على أوسع نطاق.

واختتم رئيس المجلس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن الخوف من الآخر لا يكفى لتوفير المناخ المناسب لبناء السلام في عقول البشر، وإنما يبنى السلام ويؤسس في عقولنا وأرواحنا كنتيجة لعمل وجهد متواصل يحتاج إلى صبر وثقة في قدرة الإنسان على إزالة الحواجز الأيدلوجية والسياسية والاقتصادية التي حالت لسنوات طويلة دون تحقيقه بالشكل الذي نسعى إليه منذ منتصف القرن الماضي.

أ ش أ