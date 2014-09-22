الخارجية: لقاء بين وزير خارجية مصر ونظيره التركي بناء على طلب تركيا

قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن تركيا طلبت عقد اجتماع ثنائي مع الجانب المصري على هامش اجتماعات الدورة العادية رقم 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، مؤكدا أن مصر وافقت على عقد الاجتماع حيث لا توجد أية عداوة أو مشاكل مع الشعب التركي.

وقال عبد العاطي ـ في اتصال هاتفي مع قناة “الحياة 2″ الفضائية وبثت مساء اليوم الإثنين من نيويورك إنه سيتم خلال اللقاء، مراجعة مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وسيكون أيضا هناك قضايا إقليمية مطروحة للنقاش، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون استكشافيا وسيتم تناول ومناقشة جميع القضايا.

وعن دولة قطر ، قال السفير عبد العاطي إنه ليس هناك ترتيب لعقد لقاءات ثنائية معها ولكن سيكون هناك تواجد لوزير الخارجية المصري في الاجتماعات التى سيتواجد فيها نظيره القطري.

وأشار السفير عبد العاطي إلى أن هناك أكثر من 25 اجتماع وزاري لوزير الخارجية المصري مع وزراء دول أوروبية وعربية على هامش اجتماع الأمم المتحدة وهناك نشاط مكثف، حيث يشارك في العديد من الفاعليات بالاضافة إلى مشاركته في اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن وزير الخارجية سيشارك في ثلاث اجتماعات حول ليبيا والأوضاع فيها ، بالاضافة لعقد اجتماعين يتعلقان بقضية مكافحة الارهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم وهي قضية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية في ضوء ما تشهده مصر من أعمال ارهابية خسيسة ومواقف مصر الواضحة فيما يتعلق بقضية مكافحة الارهاب وضرورة أن يكون هناك جهد دولي مركز ويتسم بالشمولية لا يقتصر على الأداء الأمني والعسكري فقط وانما يكون هناك أيضا تحرك على المستوي الفكري والثقافي لمحاربة الأفكار التكفيرية ، بالاضافة إلى التحرك على مستوي قطع التمويل والتعاون المعلوماتي والاستخباراتي.

وتابع أن هناك اجتماعات أخري لمنظمة التعاون الاسلامي ، وبالتوازي مع ذلك هناك اجتماعات يشارك فيها وزير الخارجية للاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 77 بمشاركة الصين ، بالاضافة إلى مشاركته أيضا في قمة تتعلق بتعزيز عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ، وذلك لما له أهمية كبيرة لأنه يتوازي مع ترشح مصر للحصول على مقعد غير دائم لمجلس الأمن لفترة من 2016 الي 2017 ، كما أن هناك لقاء ثلاثيا هاما على المستوي الوزاري بين وزير خارجية مصر ووزيري خارجية قبرص واليونان وهو اجتماع له أهمية بالغة.

ويشارك وزير الخارجية سامح فهمي في الاجتماعات الاقليمية على المستوي الوزاري، خاصة فيما يتعلق باجتماع مبادرة السلام العربية واجتماع وزراء خارجية الدول العربية ، بالاضافة إلى اجتماع خاص وزاري للدول الاعضاء المشاركين في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني للتحضير لمؤتمر اعمار غزة الذى سوف تستضيفه مصر بالتنسيق مع النرويج وسيعقد في القاهرة يوم 12 أكتوبر المقبل.

أ ش أ