آبل تكشف عن بيعات قياسية لهاتف “آي فون 6″ في 3 أيام

أعلنت شركة آبل، الاثنين، أنها باعت 10 ملايين نسخة من هاتفي “آيفون 6″ و”آيفون 6 بلس” خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت مسبقا أنها باعت 4 ملايين نسخة خلال أول 24 ساعة على إطلاق الهاتف.

وقال المدير التنفيذي لآبل، تيم كوك، في تصريح له إن مبيعات هواتف آيفون الجديدة قد فاقت توقعات الشركة، وأضاف أنه يشكر جميع زبائن الشركة على جعل إطلاق الهواتف الجديدة هو الأفضل في تاريخ الشركة.

وتفوقت مبيعات آيفون 6 وآيفون 6 بلس البالغة 10 ملايين وحدةعلى رقم مبيعات آبل القياسي الذي حققته العام الماضي مع هاتفي “آيفون 5 إس” و “آيفون 5 سي” والذي بلغ 9 ملايين وحدة خلال نفس الفترة الزمنية، كما تفوقت كذلك بشكل كبير على مبيعات آيفون 5 التي بلغت 5 ملايين وحدة خلال ثلاثة أيام.

وألمح كوك إلى أن آبل كانت ستبيع كمية أكبر من هواتف آيفون 6 لولا أنها واجهت مشكلة في الإمدادات.

ولم تكشف آبل عن الهاتف الأكثر طلبا بين الهاتفين، لكن يعتقد المحللون بأنه هاتف آيفون 6 الأصغر حجمًا.

وتخطط آبل إلى طرح الهاتفين في 20 دولة أخرى قبل نهاية الأسبوع الحالي، من بينها ثلاث دول عربية هي الإمارات والسعودية وقطر.