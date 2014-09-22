محمد إبراهيم: لا أستطيع عدم متابعة الزمالك

أكد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق و ماريتيمو البرتغالي أنه يتابع باستمرار مباريات فريقه السابق الزمالك.

وانتقل محمد إبراهيم مطلع سبتمبر الجاري من الزمالك إلى الدوري البرتغالي من بوابة ماريتيمو.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: " لا أستطع عدم متابعة الزمالك حتى مع رحيلي، فالزمالك بيتي".

و أضاف " لقد شاهدت لقاء السوبر أمام الأهلي، ولقاء الدوري أمام طلائع الجيش".

وسحق الزمالك طلائع الجيش في ظهور الأبيض الأول في الدوري المصري بسداسية مقابل هدف.

شاهد - سداسية الزمالك في مرمي الجيش

وأوضح محمد إبراهيم أنه حرص على تهنئة لاعبي الفريق الأبيض بالانتصار "الرائع" وأنه يتواصل بشكل دائم مع اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.