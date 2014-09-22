محمد إبراهيم: لو اهتم بالمال لبقيت في الزمالك

أكد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وماريتيمو البرتغالي أن احترافه في الدوري البرتغالي ليس بسبب المال نهائيا.

وأوضح محمد إبراهيم أن المبلغ الذي يتحصل عليه حاليا في البرتغال أقل من المبلغ الذي كان سيتحصل عليه في حاله تجديد تعاقده مع الزمالك.

ورحل محمد إبراهيم عن الزمالك مطلع سبتمبر الجاري مفضلا الاحتراف في الدوري البرتغالي من بوابة ماريتيمو.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: " لم أترك الزمالك بسبب المال، أردت الاحتراف لتمثيل مصر".

و أضاف " أحلم دائما بتشريف أسم مصر في الخارج، وهو ما أهدف إليه".

وأشار محمد إبراهيم أنه في حالة قرر البقاء وتجديد تعاقده مع الزمالك، كان سيحصل على مبلغ أكثر مما يحصل عليه الآن في البرتغال، ولكن المال ليس كل شيء.