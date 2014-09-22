أخبار عاجلة

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض إلى مقر إقامته في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد إبراهيم: لو اهتم بالمال لبقيت في الزمالك

Google+ Print
محمد إبراهيم: لو اهتم بالمال لبقيت في الزمالك محمد إبراهيم: لو اهتم بالمال لبقيت في الزمالك

أكد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وماريتيمو البرتغالي أن احترافه في الدوري البرتغالي ليس بسبب المال نهائيا.

وأوضح محمد إبراهيم أن المبلغ الذي يتحصل عليه حاليا في البرتغال أقل من المبلغ الذي كان سيتحصل عليه في حاله تجديد تعاقده مع الزمالك.

ورحل محمد إبراهيم عن الزمالك مطلع سبتمبر الجاري مفضلا الاحتراف في الدوري البرتغالي من بوابة ماريتيمو.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: " لم أترك الزمالك بسبب المال، أردت الاحتراف لتمثيل ".

و أضاف " أحلم دائما بتشريف أسم مصر في الخارج، وهو ما أهدف إليه".

وأشار محمد إبراهيم أنه في حالة قرر البقاء وتجديد تعاقده مع الزمالك، كان سيحصل على مبلغ أكثر مما يحصل عليه الآن في البرتغال، ولكن المال ليس كل شيء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»