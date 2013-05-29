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توقيع اتفاقية بين جامعتى بنى سويف و6 أكتوبر

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توقيع اتفاقية بين جامعتى بنى سويف و6 أكتوبر توقيع اتفاقية بين جامعتى بنى سويف و6 أكتوبر

تم توقيع اتفاقية تعاون أكاديمى بين كل من جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، وجامعة 6 أكتوبر برئاسة الدكتور أحمد عطية سعدة رئيس الجامعة وبحضور نواب رؤساء الجامعتين وعمداء الكليات المتناظرة بالجامعتين وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور يحيى الجمل عضو مجلس جامعة 6 أكتوبر ونائب رئيس الوزراء السابق والأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وذلك تدعيما للتعاون العلمى والأكاديمى بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة كرفع مستوى جودة الأداء التعليمى بما ينعكس على منظومة التعليم العالى فى جمهورية العربية.

وفى إطار التعاون العلمى المشترك تقوم جامعة بنى سويف بدعم العملية التعليمية بجامعة 6 أكتوبر وتبادل الزيارات والتعاون العلمى بين أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات العلمية والتنسيق فى تبادل الخبرات فى المجالات المختلفة والتعاون فى إقامة الأنشطة العلمية المختلفة (مؤتمرات – ندوات - محاضرات) ودورات تدريبية وحلقات عمل فى كلا الجامعتين مع تبادل الطرفين الدعوات للمشاركة فى هذه المؤتمرات والندوات والأنشطة العلمية والأكاديمية، وأن يكون لخريجى جامعة 6 أكتوبر أولوية فى التدريب فى جامعة بنى سويف.

أما عن الدراسة ودرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة التى تتناولها الاتفاقية هى الدرجات التى تمنحها جامعة بنى سويف وتتم الدراسة فى قاعات ومعامل جامعة 6 أكتوبر .

أما فى إطار التعاون المشترك فى مجال الدراسات العليا يحق للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس فى الجامعات المصرية أو الحاصلين على الشهادات المعادلة لهم أن يتقدموا للقيد أو التثبيت للدراسات العليا بجامعة بنى سويف (دبلوم – ماجستير - دكتوراه) وتلتزم جامعة بنى سويف بقبول المتقدمين للدراسات العليا من المعيدين والمدرسين المساعدين فى جامعة 6 أكتوبر (ماجستير - دكتوراه) فى حدود إجمالى 50 طالب سنويا حسب طاقة كل كلية ممن تنطبق عليهم شروط القيد الواردة بلائحة الدراسات العليا الخاصة بكل كلية بجامعة بنى سويف.

ويلتزم الطلاب المقبولين للقيد بالدراسات العليا باستيفاء المتطلبات العلمية والعملية المطلوبة بجامعة بنى سويف تحت إشراف السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المرشحين فى مجالس الأقسام من جامعة بنى سويف للعمل بجامعة 6 أكتوبر أو المعينين بجامعة 6 أكتوبر والمستوفين لشروط الإشراف العلمى بعد موافقة مجالس الأقسام بكلتا الجامعتين ويشترك أحد أعضاء هيئة التدريس المعينين بجامعة 6 أكتوبر أو المنتدبين من جامعة بنى سويف فى لجنة الإشراف على رسائل المعيدين والمدرسين المساعدين العاملين بجامعة 6 أكتوبر طبقا لتخصصهم .

وتلتزم جامعة بن سويف بقبول قيد أو تسجيل المتقدمين طبقا لهذا الاتفاق وتوفير العدد اللازم من السادة أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ هذا الاتفاق من تدريس وإشراف على وضع الامتحانات والإشراف عليها وتصحيحها وجميع أعمال الكنترول وتشكيل لجان الحكم والمناقشة على رسائل الماجستير والدكتوراه على أن تضم عضو هيئة التدريس من جامعة 6 أكتوبر ويدرس طلاب الماجستير والدكتوراه من جامعة 6 أكتوبر مع أقرانهم من الدارسين فى جامعة بنى سويف ومنح الدرجات العلمية للطلاب معتمدة من جامعة بنى سويف.

وتلتزم جامعة 6 أكتوبر باستلام طلبات الالتحاق والمستندات اللازمة من المتقدمين للدراسات العليا طبقا لهذا الاتفاق وإرسالها إلى جامعة بنى سويف وتلتزم جامعة 6 أكتوبر أيضا بتوفير المعامل البحثية ومتطلباتها من أدوات وكيماويات وخلافه خلال فترة دراسة الماجستير والدكتوراه للطلاب المتقدمين من جامعة 6 أكتوبر على أن يتم تشكيل لجنة من الطرفين برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لدى الجامعتين لمتابعة تنفيذ وتطبيق بنود الاتفاق وعلى هامش توقيع الاتفاقية تم توقيع 16 ستة عشر مذكرة تفاهم فى الدراسات العليا بين الكليات المتناظرة بالجامعتين وتركيز جميع الأطراف على أهمية الدراسات العليا والبحوث لدى الجامعتين.

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