"تعليم كفر الشيخ": وزارة التربية والتعليم ليست خدمية ولكنها استثمارية

ناقش محمد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء أمس، عددًا من القضايا التعليمية والمشاكل الخاصة بالامتحانات بحضور السيد أحمد الجوينى، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من المدارس مع وفد من اتحاد طلاب مدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ ونائبين عن الطلاب.

وأكد محمد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه قرر عمل مقايسة لتركيب أسلاك لنوافذ مدرسة الثانوية الجديدة للبنات لحماية الطالبات، كما أكد أنه بداية من العام المقبل ستخصص خدمة أمنية من خلال مخاطبة مدير أمن كفر الشيخ اللواء أسامة متولى.

وأشار سعيد أنه لن يسمح للمعلم بالتجاوز، ولابد أن تكون العلاقة بين المعلم والطالب علاقة الأب بنجله.

وأضاف أنه سيتم تقييم وضع الموجهين للامتحانات، سواء فى الفصل الدراسى الأول أو الثانى، وأن المخالف لابد من مجازاته وضرب مثلاً بما حدث مع موجه اللغة الإنجليزية بإدارة قلين، الذى تم مجازاته وأنه سيتلقى أى شكاوى خاصة بنتائج الامتحانات.

وأشار أنه لا درجات على الغياب بالصف الثالث الثانوى، وأنه لم يرد شىء، ولكنه كان مقترحه فى ذلك، وأن العملية التعليمية بدأت فى طريقها الصحيح للإصلاح، لذلك فالدكتور إبراهيم غنيم اتخذ عددًا من الإجراءات التى ستعيدنا إلى المسار الصحيح.

وأضاف أن الطالب يجب أن يعرف حقوقه وواجباته جيداً، رافضاً ما يقال أن وزارة التربية والتعليم وزارة خدمية، قائلاً إن الوزارة وزارة استثمارية وليست خدمية، لأن كل إنتاج فى مصر هو من ثمار منتج التربية والتعليم، فكيف تكون وزارة خدمية لذا فالنهج المتبع وهى لبنة على الطريق الصحيح هو إخراج منتج جيد وهو الطالب ليخدم وطنه.

وأشار إلى أنه يطالب بطى صفحة الماضى، فى ظل تعليم فى نظام فاسد أفسد المنتج لننظر كيف يكون المنتج بعد ثورة 25يناير؟

> وتقدم الطلاب ماهر المغازى، رئيس اتحاد طلاب كفر الشيخ، "مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية"، وإسلام صلاح، عضو الإتحاد "مدرسة اللغات"، وندا حسين عبيد "مدرسة الثانوية بنات الجديدة"، وأحمد سمير "المدرسة الحديثة الإعدادية للبنين"، بعدد من المطالب المتعددة، والذى وعد وكيل الوزارة بالنظر لها.