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المصريين الأحرار يدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف في أحداث جبل الطير بالمنيا

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المصريين الأحرار يدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف في أحداث جبل الطير بالمنيا المصريين الأحرار يدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف في أحداث جبل الطير بالمنيا

طالب حزب المصريين الأحرار بإجراء تحقيق عاجل وشفاف حول أحداث جبل الطير في المنيا والتي تنذر بالتصاعد خاصة انها بالقرب من منطقة ملتهبة شهدت موجة حرق الكنائس التي قام بها انصار جماعة الإخوان الإرهابية في أعقاب فض اعتصام رابعة الإرهابي في قلب القاهرة.

وأعرب – الحزب في بيان له اليوم – عن مخاوفه من إضفاء أبعاد طائفية على حادث عائلي واجتماعي يتعلق بهروب إحدى الفتيات خاصة وان البلاد تتعرض لموجه متزايدة من الإرهاب الأسود وفي الوقت الذي يقوم فيه رئيس الدولة بزيارة هامة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد حزب المصريين الأحرار ضرورة تفعيل آلية النصح والإرشاد والاستعانة برجال الكنيسة والأزهر الشريف لمعالجة الأزمة اجتماعيًا، وفي الوقت نفسه دعا الحزب الشرطة لتفهم الأبعاد العائلية للمشكلة بعيدا عن التصعيد الأمني الذي قد يزيد الأمور تعقيدا.

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