رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم في العيد لن تشهد أي ارتفاع

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، إن أسعار اللحوم في فترة عيد الأضحي ثابتة ولن تشهد أي ارتفاع في العيد الأضحي. معللًا ذلك بالإجراء الذي اتخذته القوات المُسلحة، من استيراد كميات كبيرة من الماشية فيما قبل العيد من البرازيل والسودان وإثيوبيا.

شدد “وهبة” علي أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، ومهما كانت الحالة الاجتماعية للمواطن سيجد ما يتوافر له، موضحًا أن النسبة الأكبر من اللحوم في الأسواق من المستورد.

وفيما يخص أسعار اللحوم، أوضح أنها ستتراوح من 40: 50 جنيه، بل أنها ستنخفض إلي 35 جنيه في حالة اللحوم المجمدة.