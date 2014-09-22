وزير خارجية البوسنة: إقبال المصريين علي شهادات استثمار قناة السويس أبهر العالم

التقي ياسر العطوى السفير المصري في البوسنة والهرسك، بالسيد “زلاتكو لاجومجيا” نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبوسنة، حيث استهل وزير الخارجية البوسني اللقاء بالإعراب عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر منذ انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتمنياً التوفيق للرئيس في تلبيه تطلعات وطموحات الشعب المصري، وقدم السفير العطوي شرحاً مفصلاً حول تطورات الأوضاع على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، ومن ضمنها المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها حالياً.

أبدى المسئول البوسنى التقدير الشديد لإقبال الشعب المصري غير المسبوق على شراء شهادات قناة السويس الجديدة، وبقيمة الشهادات التي تم شرائها، وبالسرعة التي تم بها تمويل المشروع بكامله خلال أيام قليلة، وذلك كدليل واضح وملموس على مدى التأييد والثقة التي أولاها الشعب لقيادته التي استنهضت بنجاح روحه الوطنية المشهودة والمعروفة مؤكدا أن هذا الإقبال أبهر العالم.

أكد وزير الخارجية البوسني على مكانة مصر وثقلها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومبدياً تقديره الواضح للنشاط المكثف الذي تضلع به الدبلوماسية المصرية حيال كافة القضايا والموضوعات المثارة حالياً على الساحة الدولية، وذلك في ظل رؤية ثاقبة تعكسها تحركات رصينة وإيجابية لمصر على الساحة الدولية.