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إخلاء وحدات سكنية بمشروع مبارك بدمياط استولى عليها مواطنين عقب ثورة 25 يناير

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إخلاء وحدات سكنية بمشروع مبارك بدمياط استولى عليها مواطنين عقب ثورة 25 يناير إخلاء وحدات سكنية بمشروع مبارك بدمياط استولى عليها مواطنين عقب ثورة 25 يناير

مديرية أمن دمياط

شنت اليوم الاثنين مديرية أمن دمياط بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الأمن المركزى حملة أمنية تحت إشراف اللواء أبوبكر الحديدى مساعد وزير الداخلية – مدير أمن دمياط وقيادات المديرية والعميد مفتش الأمن العام بالاشتراك مع قسم شرطة التعمـير وجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة وقطاع كهرباء دمياط وشركة الغاز  لإزالة التعديات على مساكن مشروع إسكان مبارك .

وذلك لتنفيذ قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 24 لسنة 2012م والذى يتضمن إخلاء الوحدات السكنية التى تم الاستيلاء عليها. بمشروع إسكان مبارك بمدينة دمياط الجديدة .. والتى قام بعض المواطنين بالاستيلاء عليها عقب أحداث ثورة 25يناير حيث تم إخلاء عدد ( 14 ) عمارة باجمالى عدد ( 420 ) وحدة سكنية من السكان والمنقولات بإسكان مبارك بمدينة دمياط الجديدة ” السابق استيلاء الأهالى عليها ” وتم تسليمها لجهاز التعمير بالمدينة وشركة المقاولون العرب وتم تركيب بوابات حديدية عليها وغلقها وتم التنبيه بتعيين الحراسة الخاصة اللازمة .

وتم تحرير محضر رقم 3828 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2011م .


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