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«رشوان»: مجلس النقابة قرر تكليف وكيل النقابة بالتواصل مع وزير الثقافة

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«رشوان»: مجلس النقابة قرر تكليف وكيل النقابة بالتواصل مع وزير الثقافة «رشوان»: مجلس النقابة قرر تكليف وكيل النقابة بالتواصل مع وزير الثقافة

وكيل النقابة – جمال فهمي

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج “مانشيت”، أن مجلس النقابة قرر تكليف وكيل النقابة جمال فهمي بالتواصل مع وزير الثقافة، والكاتب طارق الشناوي للوصول إلى تقارب في وجهات النظر بعد الأزمة التي حدثت بينهما بسبب مقال كتبه الشناوي، وانتقد خلاله وزير الثقافة.

أضاف “رشوان” أنه في حال فشل هذه المبادرة، سيتم التحقيق في الواقعة، وردًا على الإنتقاد الذي تعرضت إليه نقابة الصحفيين من إنتقاد بعدما فتحت أبوابها للإحتفال بالناشط السياسي علاء عبد الفتاح حيث أوضح رشوان أنه تم مناقشة هذا الأمر في إجتماع النقابة الأخير واكد مجلس النقابة انها ساحة النقابة الرحبة تتبنى كل الافكار دون تجاوز وأكد أن الندوة التي أقامها علاء عبد الفتاح كانت على سلم النقابة والنقابة ليس لها ولاية على سلم النقابة.

وأضاف أنه غير مسموح داخل النقابة، بإقامة إحتفاليات وأيضًا لا نسمح بسب وقذف أي شخص أو حزب أو تيار ، وقال رشوان النقابة أنتقدت المعزول محمد مرسي وقت أن كان رئيسا ولكن دون تجاوز لأن الصحافة تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على ثورتي 25 يناير و30 يونيو وأكد أنه سيسمح لأي شخص بعمل ندوة داخل النقابة بشرط عدم التجاوز ولابد أن تبلغ النقابة بعنوان الندوة وهي التي لها الحق في الموافقة أم الرفض.

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