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الممثل الأمريكي روب لوي يجسد شخصية جون كنيدي في فيلم تلفزيوني

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الممثل الأمريكي روب لوي يجسد شخصية جون كنيدي في فيلم تلفزيوني الممثل الأمريكي روب لوي يجسد شخصية جون كنيدي في فيلم تلفزيوني

كتب : رويترز منذ 25 دقيقة

قالت "ناشيونال جيوجرافيك" أمس، إن الممثل الأمريكي روب لوي سيجسد شخصية الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي في فيلم تلفزيوني يستند على كتاب للمذيع التلفزيوني بيل أوريلي والكاتب مارتن دوجارد.

وأضافت الشبكة أن فيلم "مقتل كنيدي" سيأخذ شكل "الدراما الواقعية" وسيعرض على محطة تلفزيون ناشيونال جيوجرافيك في وقت لاحق هذا العام ليتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لاغتيال كنيدي.

قتل لي هارفي أوزوالد، كنيدي في 22 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1963 في دالاس عندما كان موكب الرئيس في طريقه إلى تكساس.

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