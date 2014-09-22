بان كي مون يرحب بإطلاق سراح الرهائن الأتراك المحتجزين في العراق

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم بإطلاق سراح المواطنين الأتراك الذين تم اختطافهم من مقر القنصلية التركية في الموصل شمال العراق يوم 11 يونيو الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوجريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن “بان كي مون رحب بإطلاق سراح الرهائن الأتراك المختطفين من قبل تنظيم “داعش” منذ 11 يونيو الماضي”.

وأضاف المتحدث الرسمي ” يكرر الأمين العام دعوته بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في المنطقة، كما يذكر جميع الأطراف بأن ذلك يعد انتهاكًا جسيما لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.

وأكد المتحدث الرسمي أن الأمين العام سيبحث خلال اجتماعه اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل مواجهة تنظيم داعش في العراق،فضلا عن سبل التعامل مع تدفق اللاجئين العراقيين والسوريين إلى الأراضي التركية.

أ ش أ