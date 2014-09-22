محافظ أسوان يودع 190 من حجاج الجمعيات الأهلية فجر الثلاثاء

يغادر فجر الغد الثلاثاء حجاج الجمعيات الأهلية بأسوان الى المملكة العربية السعودية فى تمام الثالثة فجرا بمطار المحافظة .

وقال إبراهيم جاد الرب وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان إن 190 حاجا تابعين للجمعيات الأهلية سيغادرون فجر الغد الى الأراضى المقدسة لاداء مناسك الحج مضيفا أن حجاج مدينة أسوان سيتجمعون أمام نادى أسوان الرياضى الساعة 11مساءا وينتظرون وصول حجاج كوم امبو وادفو ونصر النوبة ودراو ثم يتحركون جميعا الى مطار أسوان الدولى الساعة 12 مساءا.

وأكد جاد الرب أن اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان سيكون في وداع الحجاج مشيرا إلى أن مديرية التضامن وفرت كل المساعدات لحجاج بيت الله من أجل مساعدتهم فى أداء فريضة الحج.