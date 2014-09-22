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الحماية المدنية تنقذ 5 أطفال بحريق غرفة حضانات بمستشفى السلام

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الحماية المدنية تنقذ 5 أطفال بحريق غرفة حضانات بمستشفى السلام الحماية المدنية تنقذ 5 أطفال بحريق غرفة حضانات بمستشفى السلام

رجال الحماية المدنية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب بغرفة حضانات مستشفى السلام العام بمدينة السلام، وتم إخطار اللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة الذى أمر بإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتوجهت  10 سيارات إطفاء بإشراف اللواء ممدوح عبدالقادر المدير العام للمستشفى وتبين من المعاينة أن سبب الحريق  ماس كهربائى فى جهاز التكييف الخاص بالحضانات، وتمكن رجال الاطفاء من محاصرة كرات اللهب قبل امتدادها لباقى طوابق المستشفى وتم إخلاء المبنى بالكامل من المرضى لحين الانتهاء من البلاغ.

ونجح رجال لإطفاء في إنقاذ 5 أطفال من الموت بعد إخراجهم من الغرفة بمعاونة طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية أو إصابات.

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