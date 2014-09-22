بالصور .. “ممكلة الشخصيات” يستضيف “بوكيمون و كونان” بمركز الجزيرة للفنون

كتبت| مارينا ميلاد

“بوكيمون.. جرندايزر .. مازنجر .. المحقق كونان ” .. شخصيات كارتونية يابانية معروفة و محببة لدى الصغار و الكبار على مستوى العالم ، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن تلك الشخصيات تعكس الواقع الإجتماعى للشعب اليابانى ، وهو ما يوضحه معرض “اليابان مملكة الشخصيات” ، الذى تنظمه مؤسسة اليابان الثقافية ، ويستضيفه مركز الجزيرة للفنون بالزمالك فى الفترة من 17 سبتمبر حتى 9 أكتوبر.

أشكال متنوعة من شخصيات الأنيميشن (القصص المصورة) ، و المانجا (الرسوم المتحركة) ، تنتشر فى جميع محافظات اليابان فى شكل شعارات تستخدم للدعاية و الأعلان و غيرها من الأشكال و الاغراض ؛ فلا يستطيع المواطن اليابانى أن يحيا بدون هذه الشخصيات..هذا ما يظهره المعرض من خلال تصميم إحدى الغرف لفتاة يابانية تحمل كافة مقتنياتها صوراً لتلك الشخصيات.

فى الخمسينيات بدأت تظهر ثقافة الشخصيات الكارتونية فى اليابان وازدهرت فى فترة السبعينيات ، ومع حلول فترة الثمانينات تنوعت الشخصيات ، وظهرت على شاشات التليفزيون ، و أغلفة المجالات والألعاب أيضاَ مثل : “سوبر ماريو – فاينال فانتزى – دراجون كويست” ، ثم ازدادت إنتشاراً فى التسعينيات و تم استخدامها فى الدعاية و الإعلان .. تلك المعلومات حملتها لافتات عُلقت على جدران المركزلتوضيح تطورهذه الثقافة لزائرى المعرض.

وتقول غادة عبد المنعم ، المسئول الأعلامى بمؤسسة اليابان الثقافية ، إن هذا المعرض يعد الأول من نوعه فى مصر ، موضحة أن هدفه هو عرض تاريخ الشخصيات الكارتونية اليابانية و مراحل تطورها بداية من الخمسينات و حتى الألفينات،و توضيح تأثيرها على المجتمع اليابانى و مدى اهتمامهم بها ،الذى وصل إلى حد وجودها داخل المستشفيات و أقسام الشرطة.

أضافت لـ “ONA” أن هناك فاعلية سوف يتم تنظيمها الخميس المقبل بالمركز ، تتضمن عرض “كروست واى” ، و هو ارتداء الأطفال لملابس تلك الشخصيات ، كما سيتم تنظيم محاضرة بعنوان “ما أسباب انتشار الشخصيات الكارتونية عالمياً”.