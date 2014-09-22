كيري يبحث مع نظيرة البريطاني جهود محاربة “داعش”

عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اجتماعا اليوم الاثنين مع نظيره البريطاني فيليب هاموند، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية رفض ذكر اسمه، بأن الاجتماع تركز على جهود بناء التحالف الدولي الموسع لمحاربة ما يسمى بتنظيم “داعش”.

كما ناقش الوزيران التقدم الذي أحرزته مفاوضات “1+5″ بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح المسئول الأمريكي أن كيري أطلع الوزير البريطاني على المباحثات التي أجراها كيري أمس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بشأن مفاوضات الملف النووي الإيراني.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية دعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وكذلك الجهود الدولية لمكافحة فيروس “إيبولا” في غرب إفريقيا.

أ ش أ