إثيوبيا تسلم مصر دراسات خاصة بأمان سد النهضة

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي أن الجانب الإثيوبي قام بتسليم الجانب المصري بعض الدراسات الخاصة بأمان سد النهضة الرئيسي وتصميمات السد المساعد التي لم يسبق للجانب المصري استلامها من قبل.

وقال مغازي، في تصريح أدلى به اليوم، إن الوزير الإثيوبي الاماهو تيجنو وعد باستكمال تسليم باقي الدراسات في القريب العاجل خلال الاجتماع القادم للجنة.

في الوقت نفسه، أنهت اللجنة الثلاثية الوطنية والمؤلفة من 12 خبيرًا “4 من كل دولة” ثالث أيام اجتماعاتها المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكرت وزارة الموارد المائية، في بيان لها اليوم، أن وزراء المياه بالدول الثلاثة “مصر والسودان وإثيوبيا” اعتمدوا نتائج أعمال اللجنة من شروط مرجعية وقواعد إجرائية تخص اللجنة، والمعايير الرئيسية لاختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم تنفيذ الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء الصادر في مايو 2013.

ونقل البيان عن وزير الري قوله أن الجانب الإثيوبي قام بتسليم الجانب المصري بعض الدراسات الخاصة بأمان السد الرئيسي وتصميمات السد المساعد التي لم يسبق للجانب المصري استلامها ضمن أعمال اللجنة الدولية للخبراء التي سبق وأن أنهت أعمالها في مايو 2013، مع وعد من الوزير الإثيوبي باستكمال تسليم باقي الدراسات في القريب العاجل خلال الاجتماع القادم للجنة.

ووجه مغازي الدعوة لنظيريه الإثيوبي والسوداني للمشاركة في أعمال الاجتماع القادم للجنة المقرر عقده بالقاهرة يومى 20 و21 أكتوبر المقبل، ورحبا الوزيران بقبول الدعوة.

أ ش أ