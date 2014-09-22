صبرى فواز يلقى قصائد من ديوانة “الحنين للضى” بصالون الاثنين الثقافى

استضاف صالون الاثنين الثقافى اليوم الفنان صبري فواز فى لقاء أدارة الكاتب الصحفى محمد عبد الرحمن ،وكان تحت عنوان “صبري فواز ..شاعر ومخرج وممثل” ” ،وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.

وتحدث فواز عن تجربته كشاعر وألقى بعض القصائد من ديوانه ” الحنين للضى” و قصيدة للشاعر الراحل فؤاد حداد. كما دخل فى نقاش مع جمهور الصالون حول مشواره الفنى فى الدراما والسينما والمسرح ومجمل أعماله الفنية.

وفى نهاية اللقاء أهدى الفنان صبري فواز بعض النُسخ من ديوانه “الحنين للضي ” الصادر عن دار ميريت للحاضرين .

جدير بالذكر أن صالون الإثنين الثقافى “صالون نصف شهرى” يقام تحت إشراف د. محمد عفيفي ويديره الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، وقد وجه د.عفيفي بتوفير مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة بنصف الثمن لجمهور الصالون في معرض يقام بالدور الثالث بمبنى المجلس طوال فترة انعقاد الندوة