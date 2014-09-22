فى الذكرى 46 لنقل معبد أبو سمبل .. مالاتعرفة عن صاحب الفكرة التشكيلى أحمد عثمان

تقرير: مصطفى حمزة

تحتفل مصر والعالم اليوم بالذكرى 46 لإعادة إفتتاح معبدي أبوسمبل جنوب أسوان ،والتى تمت في 22 سبتمبر 1968، وذلك بعد اكتمال عملية إنقاذه والتي تبنتها منظمة اليونسكو مع كل دول العالم، واللافت للنظر أن كل ذلك يتم دون الإشارة لصاحب فكرة نشر المعبد قبل نقله،وهو الفنان المصرى النوبى أحمد عثمان أبو راس.

وعن بداية علاقته بعملية إنقاذ معبدي ابوسمبل التى استغرقت أربع سنوات ونصف ما بين عامي 1963 و 1968، وتكلفت 40 مليون دولار قامت مصر بدفع نصفها، وشارك في الإنقاذ خمسة آلاف ما بين أثري ومهندس وعامل”،والطريف انه عندما أتصل د.ثروت عكاشة بالتشكيلى أحمد عثمان وأبلغه أن الز عيم جمال عبد الناصر قرر إرسال طيارة ليشاهد موقع المعبد،والمقر المقترح لنقله، فوجىء الجميع بردة “مفيش داعى ،أنا حافظ المنطقة عن ظهر قلب لآنى من صغرى كنت أعوم فيها قبل التهجير”.

و تقدم “عثمان ” بمشروعه للحكومة في 18/1/1959 بناء على طلبها، ورغم ما قام به البعض من محاولات لعرقلة الأخذ بمشروعه وتنفيذه فقد رُفضت كل المشاريع الأخرى التي قُدمت من الجهات الأجنبية، و ابتكر فكرة نقل معبدى أبو سمبل بطريقة النشر والقطع الى أجزاء، ثم إعادة تركيبها بنفس هيئتها بأعلى هضبة الجبل و العبقرية تجلت في محافظته علي الإعجاز الفلكي المتمثل في سقوط الشمس علي وجه الفرعون يومين فقط طوال العام يوم مولده، و يوم تتويجه علي عرش البلاد

وولد “عثمان”أبن قرية “عنيبة” يوم 8يوليوعام 1907،ودرس الفنون والزخرفة وحفر الخشب والاثاث وحصل على دبلوم الفنون والزخارف المصرية بدرجة امتياز وعين مسجلا للحفريات الاثرية فى فلسطين، ثم سافر الى ايطاليا فى بعثة ،وحصل على الدكتوراه فى النحت، ثم سافر الى فلورنسا، وعند عودته لمصر اشترك مع زملائه فى انشاء جمعية فنيه مصرية تحت اسم (رابطة الفنانين المصريين )، وكان من اكبر المهتمين بمسئوليات تلك الجمعية وظل رئيسا لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالزمالك لمدة عشرين سنة ،وبعد ذلك قام” احمد عثمان” بانشاء كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية ،ثم اسندت اليه الدولة تنفيذ العديد من المنحوتات على بعض المنشات العامة .

ومن اعماله:

1- تمثال الشهيد عبد المنعم رياض .

2- النحت البارز للمدخل الرئيسي لحدائق الحيوان بالجيزة 1936

3- النحت البارز في حوائط محطة سراي القبة عام 1937.

4- النحت البارز على قاعدة تمثال إبراهيم باشا، ويمثل الجيش المصري سنة 1949

5- ترميم وإقامة تمثال رمسيس الثاني سنة 1953

6- النحت البارز بنادي ضباط الجيش بالزمالك وهليوبوليس.

7- تجميل مدخل برج القاهرة السياحي بأكبر نسر من البرونز

8- تمثال الشاعر أحمد شوقي بالقاهرة سنة 1960

9- النصب التذكاري لميدان الجمهورية الذى تطل عليه محطة السكة الحديد بالاسكندرية 1966

10- النحت البارز بدار الأوبرا لنجيب الريحاني، ومحمد تيمور- قبل احتراقها .

11- واجهة مبنى الكونسرفتوار سنة 1967.

12- تمثال يمثل رمز العلم والصحة والرفاهية بسرس الليان 1966

13- تمثال الأثري محمد زكريا غنيم المقام بفناء المتحف المصرى بالقاهرة 1960

14- النحت البارز على واجهة مصلحة المساحة العسكرية بالقاهرة 1965

15- تمثال النزهة واختارته مؤسسة هليوبوليس بالقاهرة.

16- تمثال الزعيم محمد فريد المقام فى مبنى نقابة المعلمين بالقاهرة .

وتوفى عثمان رحمة الله في نوفمبر سنة 1970م في حادث قطار .