10 نصائح لتناول الحليب البقري

يتعود طفلك على حليبك الطبيعي، والمجفف خلال فترة طفولته، لكنه حين يتجاوز السنتين يصبح بحاجة للحليب البقري، الذي يفيده أكثر في مرحلة النمو، وهذا ما قد لا يستسيغه، وفي هذه الحالة تكون مسؤوليتك في طريقة الإقناع. لذلك اتبعي النصائح التشجيعية التالية:



1- لا تعتمدي أسلوب التهديد الذي يزيد من رفض وكره الطفل لتناول الحليب.



2- اسردي له القصص التي يحبها، واربطي بين البطل الخيالي الذي يحبه وبين تناول الحليب.



3- اثني عليه أمام أقرانه أو أفراد عائلته.



4- لا تقدمي له وجبته من الحليب وهو غير جائع، بل كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسة.



5- ادخلي الحليب في إعداد أطباق الحلويات والكيك والمهلبية والآيس كريم..



6- أضيفي نكهات الفاكهة المفضلة لدى طفلك إلى حصته من الحليب اليومية، ما يجعله مزيجًا من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تقوي من مناعته. كما يفضل تحلية الحليب بالعسل.



7- استخدمي كؤوسًا ومصاصات ملونة وذات أشكال بشخصياته المفضلة في برامج الكارتون.



8- قدمي له كأسًا من الحليب الساخن قبل نومه مباشرة؛ ما يعمل على استرخائه.



9- يمكنك استعمال البدائل الأخرى؛ كمخفوق الزبادي بالفاكهة، أو الكاسترد المثلج؛ للحصول على نفس العنصر ولكن بطريقة محببة للطفل.



10- اسمحي له باقتناء لعبته المفضلة في نهاية كل شهر؛ تشجيعًا منك على مواظبته على تناول الحليب.