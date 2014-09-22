أخبار عاجلة

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض إلى مقر إقامته في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

10 نصائح لتناول الحليب البقري

Google+ Print
10 نصائح لتناول الحليب البقري 10 نصائح لتناول الحليب البقري

الإثنين 22-09-2014 13:28

يتعود طفلك على حليبك الطبيعي، والمجفف خلال فترة طفولته، لكنه حين يتجاوز السنتين يصبح بحاجة للحليب البقري، الذي يفيده أكثر في مرحلة النمو، وهذا ما قد لا يستسيغه، وفي هذه الحالة تكون مسؤوليتك في طريقة الإقناع. لذلك اتبعي النصائح التشجيعية التالية:


1- لا تعتمدي أسلوب التهديد الذي يزيد من رفض وكره الطفل لتناول الحليب.


2- اسردي له القصص التي يحبها، واربطي بين البطل الخيالي الذي يحبه وبين تناول الحليب.


3- اثني عليه أمام أقرانه أو أفراد عائلته.


4- لا تقدمي له وجبته من الحليب وهو غير جائع، بل كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسة.


5- ادخلي الحليب في إعداد أطباق الحلويات والكيك والمهلبية والآيس كريم..


6- أضيفي نكهات الفاكهة المفضلة لدى طفلك إلى حصته من الحليب اليومية، ما يجعله مزيجًا من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تقوي من مناعته. كما يفضل تحلية الحليب بالعسل.


7- استخدمي كؤوسًا ومصاصات ملونة وذات أشكال بشخصياته المفضلة في برامج الكارتون.


8- قدمي له كأسًا من الحليب الساخن قبل نومه مباشرة؛ ما يعمل على استرخائه.


9- يمكنك استعمال البدائل الأخرى؛ كمخفوق الزبادي بالفاكهة، أو الكاسترد المثلج؛ للحصول على نفس العنصر ولكن بطريقة محببة للطفل.


10- اسمحي له باقتناء لعبته المفضلة في نهاية كل شهر؛ تشجيعًا منك على مواظبته على تناول الحليب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي