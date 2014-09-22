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السيسي يلتقي هنرى كسينجر ومادلين أولبرايت ومجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين

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السيسي يلتقي هنرى كسينجر ومادلين أولبرايت ومجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين السيسي يلتقي هنرى كسينجر ومادلين أولبرايت ومجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين

الرئيس عبد الفتاح

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إفامته بنيويورك اليوم الاثنين مع وزيري الخارجية الأمريكيين السابقين هنري كسينجر، ومادلين أولبرايت، حيث تم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التطورات الحالية في والأوضاع الإقليمية.

كما التقى الرئيس السيسى أيضًا بمجموعة من رجال الأعمال الأعضاء فى غرفة التجارة الأمريكية، حيث استعرض معهم الجهود التى تبذلها مصر لتحسين مناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في مصر على ضوء المشروعات الكبري التى يجري تنفيذها حاليًا في مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي أيضًا اليوم مع عدد من قيادات الجالية المصرية في نيويورك والولايات المتحدة.

أ ش أ

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