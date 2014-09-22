بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة القنطرة الابتدائية

تفقد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ اليوم الاثنين بشكل مفاجئ مدرسة القنطرة الابتدائية الجديدة بحضور حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ واللواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ .

ومن جانبة شدد المحافظ على الاهتمام بالنظافة العامة ورفع القمامة حفاظا على المظهر العام وعد م انتشار الاوبئة فى المدرسة وايضا على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ

ومن جهه أخرى طلب المحافظ بحصر التلاميذ الغير قادرين على سداد المصروفات لإعفائهم من المصاريف نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة.

> ولاحظ المحافظ كثرة الكثافة فى اعداد التلاميذ فى الفصول الدراسية مما يؤثر سلبيا على استيعاب التلاميذ. وعلى الفور أجرى المحافظ اتصال هاتفي بوزير التربية والتعليم ليطلب منه إنشاء مبنى ملحق بالمدرسة يقام على خمس طوابق لحل مشكلة الكثافة العددية بالفصول .

> وطلب المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم سرعة إنشاء معمل حاسب آلى بالمدرسة لتعليم التلاميذ على الحاسب الالى وتوفير المكان المناسب لوضع هذه الأجهزة.

> وقرر المحافظ بسرعة إعداد مكان للتربية الموسيقية بالمدرسة واصدر تعليماته وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير الأجهزة الموسيقية اللازمة لذلك خلال أسبوع من تاريخه حتى يعود النفع على تلاميذ المدرسة وتطوير العملية التعليمية .

> كما توجه المحافظ إلى المعهد الدينى بالقنطرة البيضاء حيث تفقد مبنى المعهد الدينى وأجرى حوارا أبويا مع التلاميذ فى مادة القران الكريم واللغة الانجليزية واللغة العربية واطمئن على تلاميذ وطلاب المعهد وشدد على سرعة الانتهاء من تسلم الكتب الدراسية والنظافة العامة.