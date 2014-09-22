ضبط 3 أشخاص من أنصار بيت المقدس بالدقهلية‎

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى من القبض على 3 من أنصار بيت المقدس بمدينة بلقاس .

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالحصول الأجهزة الأمنية على معلومات سرية تؤكد تخطيط 3 من أنصار بيت المقدس لإرتكاب أعمال إرهابية داخل محافظة الدقهلية وذلك بعد عقد المتهمين إجتماعات سرية يومية بمدينة بلقاس وتم تتبع نشاطهم خلال الفترة الأخيرة، وتبين تخطيطهم لتنفيذ أعمال إرهابية خلال هذه الفترة.

وتشكلت حملة أمنية مكبرة وتمكنت الحملة من القبض على كلا من ” إسلام.م.ف، (25 عامًا طبيب)،ولؤي.ا.إ (30 عامًا – عاطل) ، ومصطفي.ع.م.، (28 عامًا) وجميعهم من مدينة بلقاس.

وتم التوجه لمنازل المتهمين وبتفتيشها عثر على جهازين لاب توب وجهازكمبيوتر وهارد مسجل عليهم معلومات عن الأجهزة الأمنية ومعلومات عن طريقة تصنيع القنابل كما تم ضبط عدد من أجهزة المحمول و أوراق تخص تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس.