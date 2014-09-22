تقارير - ريال مدريد أتفق على بيع خضيرا لأرسنال

(إفي): كشفت تقارير رياضية يوم الاثنين أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق لبيع لاعبه الألماني سامي خضيرا إلى أرسنال الإنجليزي في يناير المقبل.

وذكر موقع (كوت أوفسايد) في تقرير نقلته وسائل إعلام إنجليزية وإسبانية مختلفة، أن الصفقة ستتم بمقابل مادي قدره 11 مليون جنيه إسترليني حوالي (14 مليون يورو).

وقالت صحيفة (أس) الإسبانية إن المدرب الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال، قد طالب بالتعاقد مع خضيرا من أجل إحداث توازن في صفوف فريقه.

وإذا ثبتت صحة هذه التقارير، فإن خضيرة سيلعب إلى جوار زميله السابق في الملكي ومواطنه ميسوت أوزيل.

ومن المعروف أن خضيرا يعاني من الإصابة حاليا، وخلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي كان محط أنظار عدة أندية طالبت بضمه ولكن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، هو من عول على بقائه خاصة بعد رحيل شابي ألونسو إلى بايرن ميونيخ الألماني.

يشار إلى أن خضيرا (27 عاما) انضم إلى ريال مدريد عام 2010 قادما من شتوتجارت الألماني.