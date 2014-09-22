أنشيلوتي يدفع بتشيتشاريتو أساسيا أمام إلتشي

(إفي): أشار المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي يوم الاثنين لإمكانية الدفع بالمهاجم المكسيكي خافيير تشيتشاريتو أساسيا في مباراة إلتشي الثلاثاء بالدوري الإسباني، مشيرا إلى أن زميله الفرنسي كريم بنزيمة "سيتفهم سياسة التناوب".

وأوضح أنشيلوتي أن التغيير في قائمة الفريق الأساسية لا يمثل عقوبة لأي لاعب سيجلس على دكة الاحتياطي حيث قال "الفريق بأكمله يتفهم أنه توجد مبارايات كثيرة الآن، لذا فسياسة التناوب أمر طبيعي".

وأضاف المدرب "لا أرى الأمر كعقوبة، لو كان الأمر هكذا لأعلنت عن أسباب، إذا لم يلعب كريم الثلاثاء فهو يعرف السبب، لقد لعب جيدا في ملعب ريازور، التغيير الذي أجريته (بدخول تشيتشاريتو) لم يكن سببه أن بنزيمة لعب بصورة سيئة".

وأشاد أنشيلوتي بتشيتشاريتو الذي سجل في مرمى ديبورتيفو أول هدفين له مع الريال منذ انتقاله إليه معارا مطلع الموسم الجاري قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتابع "منذ وصوله لعب تقريبا كل المبارايات، ليس من بدايتها ولكن لبضع دقائق، التسجيل بالنسبة له كان أمرا هاما، ونجح في إحراز هدفين بمرمى ديبورتيفو وهذا سيمنحه ثقة".

وأردف المدير الفني "بمرور الوقت أصبح معتادا بصورة أكبر على اللعب مع زملائه الجدد، إنه في حالة جيدة ويشعر بالراحة في النادي ونحن أيضا سعداء به".

وأكمل أنشيلوتي "لا يهمني إذ ما كان مهاجم بعينه نجح في التسجيل أم لا، بل أرغب في رؤية إذ ما كان الفريق ككل يتمتع بحلول هجومية فعالة أم لا، إذ ما وجدت هذه الحلول فلن يهمني إذا ما سجل بيل أو كريستيانو أو بنزيمة، العمل الذي قام به كريم على الصعيد الهجومي أمام الديبور كان جيدا للغاية، حتى ولو لم يسجل".