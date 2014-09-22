أنشيلوتي: رونالدو لا يحتاج للراحة

(إفي): استبعد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي يوم الاثنين أن تمس سياسة التناوب التي سيبدأ في تطبيقها بمباراة إليتشي الثلاثاء بالدوري الإسباني، نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن الأخير "لا يحتاج للراحة".

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "كريستيانو لا يحتاج للراحة، إنه يسير بصورة جيدة وحالته البدنية والذهنية أيضا، نحتاج له في التوقيت الحالي".

وعن ميل كريستيانو خلال المباريات الأخيرة للعب في الناحية اليمنى أشار أنشيلوتي إلى أن اللاعب لديه حرية اختيار المنطقة التي تشعره براحة أكثر وفقا لمجريات المباراة.

وأضاف المدرب الإيطالي "رونالدو لديه الحرية للقيام بما تمليه عليه غريزته في الملعب، إذا ما اضطر للانتقال للناحية اليمنى وأحداث تغيير في مراكز المهاجمين فهذا أمر جيد ولا يجعل الأمور متوقعة بالنسبة للخصم".

وأشاد أنشيلوتي من ناحية أخرى بأداء لاعبيه آسيير اياراميندي وإيسكو ألاركون في خط الوسط حيث قدما أداء طيبا بعد نزولهما للملعب من على دكة البدلاء في مباراة ديبورتيفو لاكورونيا بالجولة الماضية بالمسابقة والتي فاز بها الملكي بنتيجة 8-2.

وأردف المدير الفني "الأمور ليست سهلة لأن كل اللاعبين لديهم رغبة في اللعب، المهم هو أن هؤلاء الفتية لديهم المهنية اللازمة لاحترام قرارات المدرب وتقديم كل ما لديهم حينما تستدعي الحاجة".

وأوضح المدرب أن إيسكو سيلعب أساسيا في مباراة إليتشي لإراحة الكرواتي لوكا مودريتش حيث أضاف بخصوص الأخير "إنه لاعب لا يمكن الاستغناء عنه ولكنه يحتاج للراحة بعد مجهود المونديال".

وعن مباراة قال "سنواجه اختبارا جديدا علينا مواجهته بصورة جيدة، نجحنا في أخر اختبارين ونسعى للنجاح مجددا للحصول على المزيد من الثقة والاستمرارية، فالوقت لا يزال مبكرا للقول بأن كل الأمور تسير بصورة جيدة".