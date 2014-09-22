دروس جوارديولا وألونسو تقترب بمراهق بايرن من البقاء

/أ ش أ/ أعلن والد جيانلوكا جوادينو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن اللاعب يرغب بالبقاء في صفوف النادي البافاري رغم اهتمام نادي انتر الايطالي بالحصول على خدماته.

ولفت لاعب خط الوسط الصاعد (17 عاما) الأنظار بشدة هذا الموسم بعد أن شارك في أولى مباريات النادي البافاري في الدوري أمام فولفسبورج.

كما شارك اللاعب في مباراة واحدة بعد ذلك غير أنه مازال مرتبطا بعقد كناشئ ولم يوقع عقدا كلاعب محترف مع النادي مما جذب انتباه النيراتزوري للحصول على خدماته.

ومع ذلك صرح ماورزيو جوادينو والد اللاعب الدولي الألماني السابق لموقع "ايتاسبورتبرس.كوم" قائلا " في بايرن ميونيخ لديه الفرصة للتعلم من الأبطال الكبار مثل شابي الونسو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم".

وأضاف "يجب أن يفكر في التقليد والمتابعة والتعلم من الدورس التي سيتلقاها من المدير الفني بيب جوارديولا.. وبالنسبة لتمديد العقد فإن بايرن ميونيخ واحد من أفضل فرق العالم لذلك إذا بقى بين صفوفه لفترة طويلة فإنه سيكون سعيدا".