5 محطّات سياحيّة في "براغ"

تُعتبر "براغ" من أهمّ المدن السياحية في القارة الأوروبية، حيث تستقبل حوالى 4 ملايين زائر، في كلّ سنة.

و"براغ" هي عاصمة جمهورية "تشيكيا"، وأكبر مدنها.

"سيدتي نت" يرافقك في جولة على أهمّ المعالم الأثرية في هذه المدينة، التي تشكّل قلب أوروربا النابض بالأصالة والفنّ.

1- "البرج المسحوق"

يعتبر هذا البرج إحدى بوابات البلدة القديمة الأصلية في "براغ". وقد بُني للمرّة الأولى في القرن الحادي عشر، وأعيد بناؤه في القرن الخامس عشر. وخلال القرن السابع عشر، تمّ استخدامه لتخزين البارود.

والجدير بالذكر أنّ البرج يرتفع 65 متراً، كما تتزيّن الطبقة الأولى منه بتماثيل ملوك بوهيميا.

2- "قلعة براغ"

عند زيارتك العاصمة التشيكية "براغ"، لا بدّ لك من أن تقصدي هذه القلعة التي تُعدّ الأكبر في العالم، والتي تقع في حيّ القلعة التاريخي، حيث يُمكنك الاطلاع على فنّ العمارة القوطيّة.

وكانت هذه القلعة شكّلت مقرّ الحكّام في تشيكيا على مرّ العصور، علماً أنّها تأسّست على يد الأمير بورجفوز.

تمتد على مساحة 70000 متر مربع، ويقع في داخلها القصر الملكي والكاتدرائية وثلاث كنائس وأبراج دفاعية ومجموعة من الإسطبلات الملكيّة ومدرسة للفروسيّة.

ونظراً إلى موقعها المرتفع، فإنّها تُتيح لك الفرصة لمشاهدة معالم "براغ" بشكل بانوراميّ.

3- "ساعة براغ الفلكية"

تتألف هذه التحفة الفنية من 350 قطعة، تتوزّع على ثلاثة أجزاء رئيسة: الأوّل يُشكّله الجزء الفلكيّ، الذي يُمكن عبره قراءة موقع الشمس والبروج الفلكيّة وموقع القمر، والثاني يحوي روزنامة، فيما يتضمّن الجزء الثالث نافذتين صغيرتين تحويان تماثيل خشبيّة صغيرة.

4- "ساحة فاتسلاف"

هي واحدة من اثنتين من الساحات الرئيسيّة في "براغ"، وتُشكّل ملاذاً خاصّاً للمتسوّقين، كما تُعتبر موطناً للعديد من النوادي والمطاعم والفنادق والمتاجر والبنوك، ممّا يجعلها نقطة الترفيه في المدينة. وتلتقي في هذه الساحة جميع خطوط المترو الثلاثة.

5- "بيت الرقص"

يقع على ضفة نهر "فلتافا". وقد شيّد بين سنتي 1992 و1996. صمّمه المهندس المعماريّ التشيكي فلادو ميلونيش والكندي فرانك جيري، بواسطة الخطوط المتعرّجة. وهو يحتوي على عناصر ثابتة وديناميكيّة، ويُشبه الراقصة التي تتمايل في أحضان شريكها!

إنّ الطبقة العلوية من بيت الرقص هي الجزء الوحيد المفتوح للجمهور، وتحتوي "مطعم جينجر وفريد" الأكثر رواجاً في المدينة.

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