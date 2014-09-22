تحولات شعر مايلي سايروس من الطويل إلى القصير جداً

شاعت وسط مجموعة من النجمات، في الفترة الأخيرة، موضة الظهور بالشعر القصير، ما دفع البعض إلى مقارنة ظهورهنَّ بالشعر الطويل والقصير، ومعظم الآراء والمقارنات أكدت على جمال وجهوهنَّ بتسريحات الشعر القصيرة.

وعلى هذا الدرب سارت الفتيات واعتمدن التسريحات القصيرة لهؤلاء النجمات، سواء القصير جداً، أو المتوسطة كالبوب، وأصبحت من أبرز صيحات تسريحات شعر 2014.

ومن أشهر النجمات التي ازدادت جمالا بالشعر القصير النجمة الأميركيَّة، مايلي سايروس، التي أعرب معجبوها بأنَّ أجمل شيء فيها هو شعرها القصير بعيداً عن تصرفاتها الجنونيَّة.

وكانت سايروس تتمتع بشعر طويل ومميَّز قبل أن تخضع لهذا التغيير المفاجئ لتتخلى اليوم عن المزيد من شعرها وتظهر بأسلوب رجولي وعلى الأرجح أنَّه لا يليق بها كثيراً، وقد شوهت من نفسها وقللت من جاذبيتها.

فهل توافقين على الشعر القصير وإطلالتها الغريبة، أم تعتقدين أنَّ شعرها الطويل أجمل؟ شاركينا برأيك عبر «سيدتي نت».

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