أخبار عاجلة

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض إلى مقر إقامته في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

تحولات شعر مايلي سايروس من الطويل إلى القصير جداً

Google+ Print
تحولات شعر مايلي سايروس من الطويل إلى القصير جداً تحولات شعر مايلي سايروس من الطويل إلى القصير جداً

الإثنين 22-09-2014 15:45

شاعت وسط مجموعة من النجمات، في الفترة الأخيرة، موضة الظهور بالشعر القصير، ما دفع البعض إلى مقارنة ظهورهنَّ بالشعر الطويل والقصير، ومعظم الآراء والمقارنات أكدت على جمال وجهوهنَّ بتسريحات الشعر القصيرة.
وعلى هذا الدرب سارت الفتيات واعتمدن التسريحات القصيرة لهؤلاء النجمات، سواء القصير جداً، أو المتوسطة كالبوب، وأصبحت من أبرز صيحات تسريحات شعر 2014.

ومن أشهر النجمات التي ازدادت جمالا بالشعر القصير النجمة الأميركيَّة، مايلي سايروس، التي أعرب معجبوها بأنَّ أجمل شيء فيها هو شعرها القصير بعيداً عن تصرفاتها الجنونيَّة.
وكانت سايروس تتمتع بشعر طويل ومميَّز قبل أن تخضع لهذا التغيير المفاجئ لتتخلى اليوم عن المزيد من شعرها وتظهر بأسلوب رجولي وعلى الأرجح أنَّه لا يليق بها كثيراً، وقد شوهت من نفسها وقللت من جاذبيتها.
فهل توافقين على الشعر القصير وإطلالتها الغريبة، أم تعتقدين أنَّ شعرها الطويل أجمل؟ شاركينا برأيك عبر «سيدتي نت».

 تمتعي بفرصة التسوق مع  سيدتي مول :

 

تابعي أيضاً:

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي