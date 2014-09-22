قوافل طبية لعلاج الأهالي بعدد من قرى مطروح

أكد الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مديرية الشئون الصحية نظمت عدة قوافل طبية نهاية الأسبوع للكشف الطبى وتقديم الخدمات الصحية لأهالى عدد من القري بالمحافظة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القوافل الطبية تتضمن قافلة طبية لقرية النجيلة البحرية والزعيرات والمناطق المجاورة بمدينة النجيلة وذلك يومي الأربعاء والخميس 24 و25 سبتمبر الجارى و قرية أم الرخم غرب مدينة مرسي مطروح يومي الجمعة والسبت 26 و27 القادمين ، وذلك لتقديم الخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية لأهالى تلك المناطق مع إصدار واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة حسب الاحتياجات الطبية للمرضي بتلك المناطق .

وقال وكيل وزارة الصحة إن تلك القوافل الطبية تأتى ضمن سياسات وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات طبية شاملة بكافة القرى والنجوع النائية .

من جانبه شدد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح على توفير كافة التيسيرات والتسهيلات لعمل تلك القوافل ضمانا لنجاح عملها على أكمل وجه مع ضرورة الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام لضمان تحقيق اكبر استفادة منها للمواطنين.