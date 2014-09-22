فهرسة إلكترونية لمقتنيات مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

قال مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية الدكتور مدحت عيسى إن المركز يعمل على فهرسة جميع مقتنياته ضمن مشروع الفهرسة الإلكترونية.

> وأوضح أن المشروع يقدم قاعدة بيانات شاملة لجميع مخطوطات مركز المخطوطات التابع للقطاع الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والتى تعد فهرسة مفصلة لمقتنيات مركز المخطوطات كافة ، مضيفا أن هذا المشروع يتم بالتعاون مع إدارة متحف المخطوطات بالمكتبة.

> وأشار عيسى إلى أن المشروع يتضمن فهرسة كل المجموعات التي تحتفظ بها مكتبة الإسكندرية؛ الأصلية والمصورة، ويأتي على رأسها مخطوطات بلدية الإسكندرية ، والمخطوطات العربية بدير الإسكوريال بإسبانيا ، ومجموعة معهد المخطوطات العربية ، ومجموعة المكتبة البريطانية ، ومجموعة المكتبة الظاهرية بدمشق.

> وتمكن الفهرسة الإلكترونية الباحثَ من الإحاطة التامة بكل مكونات المخطوط (المادية، الفنية، التوثيقية) ، وتعطي فرصة للباحثين داخل وخارج المكتبة للبحث عن عناوين المخطوطات وأسماء مؤلفيها ، كما أنها توفر معلومات مهمة عن المحتوى الرقمي للمخطوطات ، من حيث عدد المخطوطات في كل علم من العلوم، حالة المخطوط المادية، عدد النسخ المتوفرة للمخطوط ، كما أنها توفر للباحث سرعة الوصول إلى المخطوط، وكذلك إمكانية تصفحه إلكترونيا ، كما تتناول الفهرسة الإلكترونية ما يعرف في علم (الكوديكولوجي) بخوارج النص: (النقول، والتملُكات، والإجازات، والسماعات، والأختام، والوقف، …إلخ).

> وأكد عيسى خبرة مركز المخطوطات في الفهرسة الإلكترونية، ففي إطار الشراكة الرائدة التي جمعت مكتبة الإسكندرية بمكتبة Wellcome Trust وكلية كينج King College بلندن ، قامت وحدة الفهرسة وتحقيق المخطوطات التابعة لمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية بفهرسة إلكترونية لعدد 276 مخطوطًا من المخطوطات العربية الخاصة بمكتبة Wellcome Trust، وقد تنوعت فنونها بين الطب والكيمياء والتاريخ والعلوم الشرعية والإنسانية.

> وعلى صعيد الرقمنة ، أضاف عيسى أنه سبق لمركز ومتحف المخطوطات إخراج بعض الإصدارات الرقمية لبعض المجموعات مثل: المكتبة الرقمية الأولى (مجموعة بلدية الإسكندرية) ، المكتبة الرقمية الثانية (مجموعة أبي العباس المرسي) ، المكتبة الرقمية لجامعة أوبسالا ، المكتبة الرقمية الثالثة (مجموعة المعهد الديني) ، والإصدار الثاني من المكتبة الرقمية الأولى، المكتبة الرقمية الخامسة (مجموعة دير سانت كاترين)، والمكتبة الرقمية السادسة (مجموعة المكتبة الملكية بالسويد).

> أ ش أ