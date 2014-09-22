في اليوم الوطني السعودي، ارتدي الأخضر على طريقة النجمات

هل فكّرت في الزي الذي ترغبين في ارتدائه في اليوم الوطني السعوديّ الموافق غداً؟ وهل قررت أن يكون هذا الزي تقليدياً أو معاصراً ومواكباً للموضة؟ حسناً، حتى لا تقعي في الحيرة، اخترنا لك عدداً من إطلالات النجمات، وهن يرتدين ملابس باللون الأخضر، بمختلف درجاته الفاتحة والداكنة، لتستوحي بدورك منهنّ إطلالتك ليوم الغد.

بإمكانك أن تستوحي من فستان نانسي عجرم الرسميّ، بأكمامه القصيرة وطوله الملامس للأرض، أو من عباءة أحلام المميّزة من الدانتيل الملوّن، أو من فستان كندة علوش مع قصّته التي تُلفّ حول الخصر وبطول يصل للركبة. ويُخفي التصميم الأخير عيوب الجسم، وهو قادر على جعلك تبدين أنحف. كذلك يمكنك أن تستوحي من عباءة سيرين عبد النور المميّزة، مع التطريز الأنيق فوق منطقة الصدر. وهناك كثيرات أيضاً ممن اعتمدن هذا اللون، من الأجنبيات والعربيات، أمثال عارضة الأزياء Cara Delevingne، وحليمة بولند، وكذلك Miranda Kerr، التي اختارته على تنورة وقميص مميّزين.

أياً يكن خيارك من هذه الإطلالات، فلا بدّ من أنّك ستبدين مشرقة ومميّزة، وستحتفلين بهذا اليوم بأناقة ورُقيّ!

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