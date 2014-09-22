كوفي: لا أعرف الهزار .. وهدفي إعادة الدوري بعد 11 عاما

برر البوركيني محمد كوفي مدافع الزمالك أداءه القوي في مباراة طلائع الجيش التي انتهت بفوز الفارس الأبيض 6-1، بأنه لا يعرف الهزار داخل الملعب.

وقال كوفي في تصريحات تليفزيونية: "هذه طبيعة أدائي داخل الملعب، فأنا لا أعرف الهزار".

وكان اللاعب البوركيني أنقذ الزمالك من هدف محقق بحركة "بهلوانية"، ليحافظ على تقدم الزمالك على طلائع الجيش 3-0.

وأضاف: "كنت حزين للغاية بعد مباراة السوبر، لأنها أول مباراة أهدر ركلة جزاء، وكانت في مباراة مهمة، اضاعت علينا بطولة غالية".

وأتم: "تجاوزنا الخسارة أمام الأهلي، والآن بدأنا الدوري بفوز كبير، وهدفي المساهمة مع الفريق في الفوز بهذه البطولة الغائبة منذ 11 عامًا".