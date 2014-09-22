أخبار عاجلة

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض إلى مقر إقامته في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوفي: لا أعرف الهزار .. وهدفي إعادة الدوري بعد 11 عاما

Google+ Print
كوفي: لا أعرف الهزار .. وهدفي إعادة الدوري بعد 11 عاما كوفي: لا أعرف الهزار .. وهدفي إعادة الدوري بعد 11 عاما

برر البوركيني محمد كوفي مدافع الزمالك أداءه القوي في مباراة طلائع الجيش التي انتهت بفوز الفارس الأبيض 6-1، بأنه لا يعرف الهزار داخل الملعب.

وقال كوفي في تصريحات تليفزيونية: "هذه طبيعة أدائي داخل الملعب، فأنا لا أعرف الهزار".

وكان اللاعب البوركيني أنقذ الزمالك من هدف محقق بحركة "بهلوانية"، ليحافظ على تقدم الزمالك على طلائع الجيش 3-0.

وأضاف: "كنت حزين للغاية بعد مباراة السوبر، لأنها أول مباراة أهدر ركلة جزاء، وكانت في مباراة مهمة، اضاعت علينا بطولة غالية".

وأتم: "تجاوزنا الخسارة أمام الأهلي، والآن بدأنا الدوري بفوز كبير، وهدفي المساهمة مع الفريق في الفوز بهذه البطولة الغائبة منذ 11 عامًا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع