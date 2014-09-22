ضبط بندقية خرطوش و45 كيلو بانجو بحوزة عاطلين بأسوان

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثاني أسوان والقوة المرافقة لهم من ضبط كلاً من : المتهم “أحمد مصطفي أحمد” وشهرته “عمرو عبد العظيم” 30 سنه عاطل ومقيم الصداقة السابق إتهامه في عدد (12) قضية متنوعة والمتهم “محمد سيد حسين” وشهرته “بيبو” 27 سنه عاطل ومقيم الحكروب السابق إتهامه في عدد (8) قضية متنوعة وبحيازتهما بندقية خرطوش محلي الصنع و (5) طلقات من ذات العيار و(15) لفافة كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالي (45) كيلو تم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر رقم (2365)إداري قسم ثاني وجارى عرض المتهمين على النيابة لتباشر التحقيقات.