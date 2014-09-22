أخبار عاجلة

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض إلى مقر إقامته في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط بندقية خرطوش و45 كيلو بانجو بحوزة عاطلين بأسوان

Google+ Print
ضبط بندقية خرطوش و45 كيلو بانجو بحوزة عاطلين بأسوان ضبط بندقية خرطوش و45 كيلو بانجو بحوزة عاطلين بأسوان

أرشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثاني أسوان والقوة المرافقة لهم من ضبط كلاً من : المتهم “أحمد مصطفي أحمد” وشهرته “عمرو عبد العظيم” 30 سنه عاطل ومقيم الصداقة السابق إتهامه في عدد (12) قضية متنوعة والمتهم “محمد سيد حسين” وشهرته “بيبو” 27 سنه عاطل ومقيم الحكروب السابق إتهامه في عدد (8) قضية متنوعة وبحيازتهما بندقية خرطوش محلي الصنع و (5) طلقات من ذات العيار و(15) لفافة كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالي (45) كيلو تم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر رقم (2365)إداري قسم ثاني وجارى عرض المتهمين على النيابة لتباشر التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا