“المرأة الجديدة” تدشن حملة لتوفير الحضانة فى أماكن العمل وتطلق تقرير حقوق النساء

تنظم مؤسسة المرأة الجديدة يوم الجمعة القادم مؤتمرًا للإعلان عن نتائج تقرير رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في العمل قطاعي التعليم والصحة، وذلك بمقر نقابة التجاريين، ويعرض خلال المؤتمر نتائج الرصد الذي تم من خلال دراسة مائة حالة من محافظات: القاهرة الكبرى و الأسكندرية و الغربية والمنيا والسويس وبورسعيد و إسماعيلية.

ويتناول عددًا من المحاور منها الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في قطاعي التعليم والصحة، وموقف الأطراف المختلفة من هذه الانتهاكات، وأهم المقترحات و التوصيات التي خرج بها التقرير، وتتضمن فعاليات المؤتمر إطلاق حملة لمطالبه أصحاب الأعمال الحكومية والخاصة بتوفير دور الحضانة في أماكن العمل، و تتبنى هذه الحملات نقابات من محافظات مختلفة، كما يتخلل اللقاء شهادات لنقابيات شاركن بدور داخل أماكن عملهن من أجل توفير دور الحضانة، كما سيتم إعلان خطة الحملة وورقة القانونية التي تستند إليها الحملة.