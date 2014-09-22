المئات يشيعون جنازة شهيد طوخ في حادث تفجير بولاق أبو العلا

شيع المئات من أهالي قرية منصورة نامول التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية والقرى المجاورة جنازة المقدم خالد محمود سعفان، للوصول إلى مثواه الأخير بمقابر القرية.

حيث اتشحت قرية منصورة نامول التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية ، بالسواد بعد سماع خبر استشهاد المقدم “خالد محمود سعفان” الذي لقي مصرعه في انفجار قنبلة بجوار مدرسة أبو الفرج الابتدائية بمحيط وزارة الخارجية ، صباح أمس الأحد وأسفرت عن إستشهاد ضابطى شرطة وإصابة 6 آخرين.

وتقدم الجنازة اللواء أحمد عمر، مساعد مدير الامن لفرقة بنها، والمقدم إسلام عبد الحميد، نائب مأمور مركز طوخ، وضباط مركز طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وردد المشاركون بالجنازة هتافات منها “لا إله إلا الله.. الشهيد حيب الله”، “إلى الجنة يا شهيد”، كما رددوا هتافات مناهضة للإرهاب، مطالبين بالقصاص العادل والناجز من الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة قصاصًا لدماء الشهداء.