أحكام القضاء بين “عدم الاختصاص” و”استشعار الحرج ” ضربة قاسمة لادعاءات الإخوان

تقرير : هاجر محمود

“الضمير” هو السلطان الوحيد الذى يحكم كلمة رجل القضاء المصرى الذى لا يقبل أي تدخل في شئونه، من أية جهة سواء داخليًا أو خارجيًا.

وفى الفترة الإخيرة، تواجدت العديد من القضايا التى أصدر فيها القضاء أحكام بعدم الاختصاص ، وأخرى تنحت فيها هيئة المحكمة لاستشعارها الحرج ، مما يدل أن القضاء المصري شامخًا وغير خاضع لأى سلطات أو حكومات.

أحكام تنحى فيها القضاه لاستشعارهم الحرج

” استشعار الحرج ” مبدأ قانونى جدير بالاحترام .. إذ يعلن القاضى عن إرادته الحرة عن رغبته فى عدم نظر القضية المعروضة عليه والقاضى فى ذلك حر فى أن يفصح عن هذه الأسباب أو لا يفصح عنها هكذا يصفه خبراء القانون .

ومن أشهر الأمثلة، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين الماضى برئاسة المستشار محمد على الفقي، التنحي عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى” لاستشعارها الحرج.

و قررت المحكمة أيضاً إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح، ووائل محمود محمد متولي، ومحمد عبدالرحمن، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، مع إحالة الاسطوانة التي تمس حياة علاء عبدالفتاح الشخصية التي تم عرضها الجلسة الماضية إلى النائب العام للتحقيق حول عرضها علانيةً ومن المسئول عن عرضها.

> و تنحت هيئة محكمة حنوب القاهرة للمرة الثانية فى ديسمبر الماضى عن نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبيه بتهمة قتل متظاهرين معارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، وإصابة 91 آخرين أمام المقر العام للجماعة (مكتب الإرشاد) بالمقطم خلال أحداث 30 يونيو، وقررت إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف لاختيار دائرة جنائية أخرى.

وكانت هيئة محكمة جنوب القاهرة، قد تنحت عن نظر قضيَّة مُحاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه، فى 13 أبريل 2013م،«لاستشعارها الحرج» وتقرر إحالة القضيَّة لمحكمة استئناف القاهرة، وجاء ذلك بعد الانتقادات التي وُجّهت إليه في حكم البراءة الذي أصدره في قضية المتهمين من رموز النظام السابق في ما عُرف بموقعة الجمل.

تنحى المحكمة في قضية “أحداث جامع الفتح” تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى مبارك، عن نظر أولى جلسات محاكمة 494 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام جامع الفتح وذلك لاستشعاره الحرج. وكان قد وجه لللمتهمين ارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.

وفى أحكام الإخوان بالمحافظات، أعلن المستشار محمد فهمي عبد الجواد، قاضي محكمة جنايات نجع حمادي، أغسطس الماضى، تنحيه عن التحقيق في قضية اقتحام 36 شخصًا من جماعة الإخوان لمركز شرطة فرشوط، والشروع في قتل، وإلقاء زجاجات مولوتوف على الأهالي، وإشعال النيران في الوحدة البيطرية بدائرة المركز، دون إبداء أي أسباب واضحة للدفاع والنيابة.

وأوضح المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لــONA، أن قرار التنحى لاستشعار الحرج ، حرية مطلقة للقاضى ، طبقًا للقانون، منذ نشأة القضاة المصرى، وليس من حق أحد أن يسأله مباشرة عن أسبابه، وغير مجبر عن الإعلان عنها .

وأضاف أن ذلك قد يرجع إلى غضبه من أحد الخصوم، أو قد يكون له رأى مسبق فى الدعوى ، مؤكداً أن تكرار تنحى القضاه فى الفترة الأخيرة عن نظر قضايا الإخوان ورموز النظام السابق، ، هو ما تسبب فى لفت النظر إلى تلك الظاهرة .

وقال أحمد جلال، المستشار أحمد جلال المتحدث الإعلامي لنادي النيابة الإدارية ، أن قرار استشعار الحرج ، ضمانة من الضمانات التى تؤكد نزاهة واستقلالية القضاء المصرى وتحقيق العدالة بالمجتمع المصرى.

وأوضح أن استقلال القضاء ليس ترفاً، وليس خيارا للشعوب أو الحكام، بل هو أحد الأعمدة الرئيسية فى الدولة المصرية، وعلى جميع أفراد المجتمع والهيئات العمل باستمرار على الدفاع عن استقلال القضاء وحمايته والتصدي بكل حزم ضد كل من يمس بهذا الاستقلال أو يحاول المساس به .

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أحكام القضاة بعدم الاختصاص

الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي , يطلب به الخصم من المحكمة أن تمتنع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون .وإذا انتهت المحكمة من بحثها في الدفع بعدم الاختصاص إلى أنها مختصة بنظر الدعوى حكمت برفض الدفع واستمرت في نظر الدعوى .

أما إذا قضت بقبول الدفع بعدم الاختصاص زالت الدعوى أمامها وقد أوجب المشرع في قانون المرافعات الجديد على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة .

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأثنين، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بالتحفظ على مقرات التحالف الوطنى لدعم الشرعية المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول محمد مرسي، ووقف نشاطه وتشكيل لجان لغلق مقراتهووقف نشاطه وتشكيل لجان لغلق مقراته.

وقضت أيضًا بعدم الاختصاص في الدعوى التي أقامها الحقوقي نجيب جبرائيل، لوقف وتجميد نشاط حزب النور السلفي مؤقتا وحظر دخوله انتخابات مجلس النواب المقبلة، لتأثيره السلبي على خارطة المستقبل، بحسب الدعوى. وهو ما قضت المحكمة بعدم اختصاصها في نظره لافتقار الدعوى إلى ركن الاستعجال.

وقضت أيضا اليوم برئاسة المستشار محمد السيد، وأمانة سر حمدي عجمي، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المطالبة ببطلان فرز نتائج الانتخابات الرئاسية، استناداً على تمديد مواعيد التصويت للانتخابات ليوم ثالث، وكذلك تمديد مواعيد التصويت ومخالفة ذلك للمادة 10 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لــONA، أن السبب فى ذلك أن محكمة الأمور المستعجلة هناك من أساء استخدام حق التقاضى بها سواء من رموز الإخوان أو النظام السابق ، لرفع دعوى قضائية ليست من اختصاصاتها ، مضيفا أن تلك الوقائع تكررت فى الفترة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا ان المحكمة لها اختصاصات محددة وواردة بالقانون .

وأشار لأحكام براءة العديد من قيادات الإخوان وإخلاء سبيل أخرين و ما يؤكد استقلال القضاء ونزاهته وعدم تدخل الدولة في اختصاصاته، وضرب أمثلة لأحكام براءة العديد من قيادات الإخوان مثل حكم محكمة جنايات المنيا السبت الماضى ببراءة 24 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى لعدم كفاية الأدلة بضلوعهم فى ارتكاب أحداث شغب وقطع طريق والتظاهر والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة إبان فض اعتصامى رابعة والنهضة بمدينة دير مواس.

وقضت محكمة جنح الأربعين ، اليوم الأثنين، ببراءة 9 متهمين من تهمة الانضمام والمشاركة في تظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، كما قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، بإخلاء سبيل 7 من أعضاء تنظيم الإخوان بأبى المطامير، بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، المحبوسين على ذمة قضايا التحريض على العنف والتظاهر غير السلمى بمحافظة البحيرة، ولم تستأنف النيابة العامة على قرار المحكمة.

و قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، 6 سبتمبرالجارى ، ببراءة 7 أشخاص “غيابيا”، من تهم الانضمام إلى جماعة الإخوان “الإرهابية”، والتظاهر بدون إخطار، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وزير العدل: الأحكام القضائية ليس لها اتجاه سياسي.. و«التأجيلات» لها أسبابها

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن القضاء المصري، مستقل استقلالا تاما، ولا تتدخل أي سلطة أخرى في أحكامه، مشيرا إلى أن القضاء المصري يقود القاطرة في مسيرة إستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية وترسيخ قيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن القضاة يحكمون بالعدل وتأخير الفصل في الأحكام له أسبابه ، مشيراً أن القاضي يحكم في 300 قضية في آن واحد ولابد أن يستمع لكل الأطراف حتى لا يكون هناك ظلم مضيفاً أن التأجيل للأحكام ليس له تأثير سياسي على أي حكم قضائي.