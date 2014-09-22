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5 رحلات خاصة لنقل حجاج نيجيريا… وسفر حجاج الداخلية والأوقاف والصحة غدًا

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5 رحلات خاصة لنقل حجاج نيجيريا… وسفر حجاج الداخلية والأوقاف والصحة غدًا 5 رحلات خاصة لنقل حجاج نيجيريا… وسفر حجاج الداخلية والأوقاف والصحة غدًا

هشام النحاس

أعلن الطيار هشام النحاس، رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، أنه من المقرر أن تنقل الشركة غدًا الثلاثاء 5170 حاجًا على متن 21 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة من بينهم 5 رحلات خاصة لنقل حجاج “لاجوس وكانو وأبوجا” بدولة نيجيريا، بواقع 14 رحلة جوية إلى جدة لنقل 3420 حاجًا و 7 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1750 حاجًا من حجاج قرعة محافظات “القاهرة والجيزة وبني سويف والبحيرة” وحجاج وزارة التضامن الإجتماعي من محافظات “القاهرة والمنيا والوادي الجديد والدقهلية” .

وقال “النحاس” سوف تشهد هذه الرحلات أيضاً نقل حجاج بعثة وزارات الداخلية والأوقاف والصحة وحجاج شركات السياحة والأفراد وترانزيت “امستردام و باريس وبروكسل وأبيدجان ودار السلام وعنتيبي ونيروبي وروما وميلانو” .

واضاف أن جميع رحلات حجاج الشركة غدا تقلع من مطار القاهرة الدولي فيما عدا رحلتين تقلعان من مطار أسوان الدولي إلى جدة لنقل الحجاج من هناك.

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