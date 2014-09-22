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ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية وسلاح نارى بدون ترخيص بكمين ببورسعيد

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ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية وسلاح نارى بدون ترخيص بكمين ببورسعيد ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية وسلاح نارى بدون ترخيص بكمين ببورسعيد

السلاح المضبوط

تمكن ضابط كمين شرق التفريعة ببورسعيد الملازم أول “أحمد أيمن”  والمعين خدمة الكمين فجر اليوم من ضبط كل من :

1- المدعو” أحمد محمد شتيوى” – مقيم المطرية / دقهلية – (محكوم علية هارب فى عدد (3) قضايا سرقة بالدقهلية) .
> 2- المدعو”حمدى أحمد عبد النبى ابو الحسن” – مقيم او صوير ـ الإسماعيلية (محكوم علية هارب فى عدد (9) قضايا نصب بالإسماعيلية) .
> 3- المدعو “على محمد سليم “- مقيم المطرية ـ دقهلية ( محكوم علية هارب فى عدد (2) قضية ضرب وسرقة ) .
> 4- المدعو/ سالم محمد حسن ــ مقيم رمانه / شمال سيناء  بحوزتة سلاح نارى خرطوش وعدد (1) طلقة بدون ترخيص .

وقد وجه اللواءإسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية – مدير أمن بورسعيد الشكر للضابط على يقظتة والجهد المبذول اثناء الكمين. وأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية و بالعرض علي النيابة أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.

 

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