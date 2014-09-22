ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية وسلاح نارى بدون ترخيص بكمين ببورسعيد

تمكن ضابط كمين شرق التفريعة ببورسعيد الملازم أول “أحمد أيمن” والمعين خدمة الكمين فجر اليوم من ضبط كل من :

1- المدعو” أحمد محمد شتيوى” – مقيم المطرية / دقهلية – (محكوم علية هارب فى عدد (3) قضايا سرقة بالدقهلية) .

> 2- المدعو”حمدى أحمد عبد النبى ابو الحسن” – مقيم او صوير ـ الإسماعيلية (محكوم علية هارب فى عدد (9) قضايا نصب بالإسماعيلية) .

> 3- المدعو “على محمد سليم “- مقيم المطرية ـ دقهلية ( محكوم علية هارب فى عدد (2) قضية ضرب وسرقة ) .

> 4- المدعو/ سالم محمد حسن ــ مقيم رمانه / شمال سيناء بحوزتة سلاح نارى خرطوش وعدد (1) طلقة بدون ترخيص .

وقد وجه اللواءإسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية – مدير أمن بورسعيد الشكر للضابط على يقظتة والجهد المبذول اثناء الكمين. وأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية و بالعرض علي النيابة أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.