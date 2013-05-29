ارتفاع فى عدد المتوفيات بالسرطان جراء التدخين بألمانيا فى 30 عاما

أظهرت الإحصاءات الرسمية فى ألمانيا، بيانات صادمة عن عدد النساء اللاتى توفين بالسرطان جراء التدخين خلال الثلاثين عاما الماضية.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادى فى مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمى لغير المدخنين الموافق 31 مايو، أن عدد النساء اللاتى توفين جراء إصابتهن بأورام الرئة والشعب الهوائية والحنجرة قد ارتفع بنسبة 186% فى الفترة من عام 1981 حتى عام 2011.

وبلغ عدد النساء اللاتى توفين جراء السرطان الناجم عن التدخين عام 2011 نحو 14500.

ووفقا للبيانات الإحصائية، ارتفع فى نفس الفترة الزمنية عدد الرجال الذين توفوا جراء السرطان الناجم عن التدخين بنسبة حوالى 11%، إلا أن عددهم لا يزال مرتفعا عن النساء، حيث بلغ عام 2011 نحو 31 حالة وفاة.