نيمار وراكيتيتش يخضعان للعلاج الطبيعي في برشلونة

إفي - خضع النجم البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش، اللذان عانيا من آلام في لقاء فريقهما برشلونة أمام ليفانتي الذي انتهى بفوز البرسا بخماسية نظيفة، للعلاج الطبيعي في مران الفريق اليوم بالمدينة الرياضية.

وذكر الجهاز الطبية في النادي الكتالوني أن البرازيلي يعاني من آلام في الكاحل الأيسر، بينما تعرض الكرواتي لكدمة في القدم اليسري.

وتعتمد مشاركة اللاعبين في لقاء برشلونة الأربعاء أمام مالاجا في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على مدى تطور حالتهما الصحية.

وشارك المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين، الذي لم يحصل على التصريح الطبي للعب، في المران الصباحي الذي شارك فيه أيضا منير الحدادي وسيرجي سامبر وساندرو راميريز من الفريق الرديف.