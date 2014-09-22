بيبي وراموس يغيبان عن آخر مران لريال مدريد قبل مواجهة إلتشي

إفي - غاب مدافعا ريال مدريد، بيبي وسرخيو راموس عن المران الوحيد والآخير الذي يقوده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين قبل لقاء إلتشي غدا على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأدى الريال في مدينة بالدبيباس الرياضية المران خلال ساعة في غياب بيبي الذي يعاني من آلام بدنية منعته من خوض لقاء ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب رياثور السبت في الجولة الرابعة والذي انتهى بفوز الريال بثمانية أهداف مقابل اثنين.

وغاب عن المران أيضا كل من سامي خضيرا وخيسيه، بينما استعان أنشيلوتي بلاعبين ناشئين مثل حارس المرمى جاكوب سانشيز ولاعب الوسط ماركوس لورينتي.