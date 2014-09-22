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عضو بالفيفا يتوقع عدم إقامة مونديال 2022 في قطر

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عضو بالفيفا يتوقع عدم إقامة مونديال 2022 في قطر عضو بالفيفا يتوقع عدم إقامة مونديال 2022 في قطر

توقع تيو زفانزيجر، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم عدم إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة والمخاطر الصحية على اللاعبين والجماهير.

وقال زفانزيجر في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية "شخصيا، أتوقع أنه لن يقام في النهاية مونديال 2022 بقطر".

وأضاف زفانزيجر، الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم أن "الأطباء أكدوا أنهم لا يتحملون مسئولية إقامة البطولة في مثل هذه الظروف".

وعلى الرغم من أن قطر، الدولة الخليجية الغنية، قد تعهدت بتهيئة الأجواء واستخدام التكنولوجيا في الملاعب والمدرجات، إلا أنه ما زالت تدور مخاوف على صحة اللاعبين والجماهير.

وتابع مسئول الفيفا "بإمكانهم تكييف الملاعب، ولكن البطولة ليست في الملاعب فقط. ستأتي الجماهير من كافة أنحاء العالم وسيجوبون الشوارع في الأجواء الحارة".

وشهدت الفترة الماضية جدلا حول موعد إقامة المونديال في قطر بسبب درجات الحرارة المرتفعة، حيث تم اقتراح تأجيل إقامة البطولة إلى فصل الشتاء من عام 2022 بدلا من الصيف.

وكان السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، جيروم فالكه، قد أعرب عن تأييده لإقامة مونديال 2022 في الفترة ما بين 15 نوفمبر و15 يناير، على أقصى تقدير، حيث تبلغ درجات الحرارة خلالها 25 درجة مئوية بالبلد العربي وهو ما يقارب درجات الحرارة في ربيع حار بأوروبا، بخلاف الـ50 درجة التي تسجلها قطر في فصل الصيف.

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