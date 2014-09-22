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كيك النوتيلا بزبدة الفول السوداني

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كيك النوتيلا بزبدة الفول السوداني كيك النوتيلا بزبدة الفول السوداني

الإثنين 22-09-2014 11:06

تقدم الطاهية عبير جعفر كيكة مميزة من الشوكولاتة مع حشوة النوتيلا المخلوطة بزبدة الفول السوداني... جربيها واستمتعي بطعمها المختلف 

المقادير:

كوب زبدة السوداني

1 أصبع زيدة (100غم)

1/2 كوب شوكولاتة نوتيلا

باكيت بسكوت دايجستف

2  ملعقة كبيرة سكر بني ناعم 

كيكة شوكولاتة جاهزة ومخبوزة

1 علبه قشطة 

 6 حبات كت كات للتزيين

 

طريقة التحضير:

1.  في حمام الماء الساخن نضع نصف قالب الزبدة مع زبدة السوداني و ملعقة واحدة من شوكولاتة النوتيلا و السكر ونستمر بالتحريك حتى تذوب جميع المكونات

2. نقوم بتفتيت البسكوت الدايجستف جيدا حتى يصبح مسحوق ونضيف له خليط زبدة الفستق 

3. نحضر قالب التشيز كيك و نضع نضف كمية خليط البسكوت في النصف ونقوم بفردها مع الضغط عليها

4.  نحضر كيكة الشكولاتة حسب التعليمات و نقطعها إلى طبقتين

5.نضع طبقة من الكيكة المحضرة فوق طبقة زبدة السوداني والبسكوت ثم نكرر لعمل طبقة ثانية

6. لتزيين الوجه: باستخدام حمام الماء الساخن نقوم بخلط باقي كمية شوكولاتة النوتيلا مع نصف قالب الزبدة المتبقي وعلبة القشطة  حتى يتمازج الخليط

7. يوضع الخليط على وجه الكيكة و تترك في الثلاجة  لتبرد تماما وتتماسك

8.  قبل التقديم ينزع قالب التشيز كيك و يزين أطراف الكيكة بأصابع الكت كات 

 

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