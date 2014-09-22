كيك النوتيلا بزبدة الفول السوداني

الإثنين 22-09-2014 11:06
تقدم الطاهية عبير جعفر كيكة مميزة من الشوكولاتة مع حشوة النوتيلا المخلوطة بزبدة الفول السوداني... جربيها واستمتعي بطعمها المختلف
المقادير:
كوب زبدة السوداني
1 أصبع زيدة (100غم)
1/2 كوب شوكولاتة نوتيلا
باكيت بسكوت دايجستف
2 ملعقة كبيرة سكر بني ناعم
كيكة شوكولاتة جاهزة ومخبوزة
1 علبه قشطة
6 حبات كت كات للتزيين
طريقة التحضير:
1. في حمام الماء الساخن نضع نصف قالب الزبدة مع زبدة السوداني و ملعقة واحدة من شوكولاتة النوتيلا و السكر ونستمر بالتحريك حتى تذوب جميع المكونات
2. نقوم بتفتيت البسكوت الدايجستف جيدا حتى يصبح مسحوق ونضيف له خليط زبدة الفستق
3. نحضر قالب التشيز كيك و نضع نضف كمية خليط البسكوت في النصف ونقوم بفردها مع الضغط عليها
4. نحضر كيكة الشكولاتة حسب التعليمات و نقطعها إلى طبقتين
5.نضع طبقة من الكيكة المحضرة فوق طبقة زبدة السوداني والبسكوت ثم نكرر لعمل طبقة ثانية
6. لتزيين الوجه: باستخدام حمام الماء الساخن نقوم بخلط باقي كمية شوكولاتة النوتيلا مع نصف قالب الزبدة المتبقي وعلبة القشطة حتى يتمازج الخليط
7. يوضع الخليط على وجه الكيكة و تترك في الثلاجة لتبرد تماما وتتماسك
8. قبل التقديم ينزع قالب التشيز كيك و يزين أطراف الكيكة بأصابع الكت كات
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