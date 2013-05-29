انخفاض معدل الوفيات بين المواليد فى هولندا

انخفض معدل الوفيات بين المواليد فى هولندا، ولكنه لا يزال مرتفعا عن المعدلات الأوروبية.

وجاء فى بحث أوروبى حديث نشرت نتائجه أمس، أنه انخفض معدل الأطفال الذين يموتون فور الولادة أو بعد ذلك بفترة قصيرة فى هولندا، ولكنه لا يزال مرتفعا بالنسبة للمعايير الأوروبية، حيث احتلت هولندا المرتبة الخامسة من أسفل القائمة فى الدراسة التى شملت 29 دولة أوروبية، مقارنة بمكانتها فى المرتبة الثانية قبل الأخيرة، فى البحث السابق الذى يعود إلى عام 2004.

وسجلت لاتفيا ورومانيا والمجر وفرنسا أعلى معدلات للوفاة خلال الفترة المحيطة بالولادة، بينما يتمتع المواليد فى قبرص وأيسلندا والبرتغال بأفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وفى عام 2004، بلغ المتوسط 5ر10 طفل لكل ألف حالة ولادة فى هولندا، بيد أنه فى عام 2010 انخفض إلى تسعة أطفال لكل ألف حالة ولادة.